TÜİK TEFE TÜFE enflasyon zam farkı Kasım ayı kira artışı Enflasyon rakamları ekim ayı zam oranı ne kadar

Enflasyon ekim ayı rakamları açıklandı. Tüik ekim ayı son dakika bilgisine göre aylık yüzde 2,67 yıllık yüzde 25,24 artış oldu. Ekim ayı 2018 enflasyon rakamları açıklandı TÜİK TEFE TÜFE enflasyon zam oranı Kasım ayı kira artışı nasıl hesaplanır? TÜİK son dakika enflasyon zam oranları beklentisi ne kadardı? Tefe tüfe farkı Kasım ayı kiralık daire artışı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanıyor? Enflasyon zam oranları nasıl hesaplanıyor? Ekim ayı enflasyon rakamları artı mı düştü mü? Enflasyon oranına göre asgari ücretlilerin maaşları ne kadar artacak? Memur ve emekli maaşlarına enflasyon katkısı ne kadar olacak? soruların yanıtları bugün yapılan açıklama ile belli oldu. Ekim ayı enflasyon rakamları bugün saat 10:00'da açıklanı. Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli çıkacak rakamı bekliyordu. Çünkü maaşlar çıkacak olan enflasyon rakamına göre artacak. Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de aylık enfyasyon yüzde 2,67, yıllık enflasyon ise yüzde 25,24 oldu. Beklenti ise, aylıkta yüzde 2, yıllıkta ise yüzde 23,5 olarak açıklanmıştı. Eylül ayında ise aylık enflasyon oranı yüzde 6,30, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 24,52 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyon rakamları star.com.tr'de. Konu ile igili Tüik'ten son dakika açıklaması geldi...

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de aylık enfyasyon yüzde 2,67, yıllık enflasyon ise yüzde 25,24 oldu. Beklenti ise, aylıkta yüzde 2, yıllıkta ise yüzde 23,5 olarak açıklanmıştı. Eylül ayında ise aylık enflasyon oranı yüzde 6,30, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 24,52 olarak açıklanmıştı.

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de aylık enfyasyon yüzde 2,67, yıllık enflasyon ise yüzde 25,24 oldu. Beklenti ise, aylıkta yüzde 2, yıllıkta ise yüzde 23,5 olarak açıklanmıştı



TÜFE’de 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,56, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,90 artış gerçekleşti.



EN ÇOK GİYİM VE AYAKKABI ZAMLANDI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %4,15, ev eşyasında %3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,22 ve eğlence ve kültürde %2,07 artış gerçekleşti.



ULAŞIM UCUZLADI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece ulaştırma grubunda %0,85 oranında düşüş gerçekleşti.



EV EŞYASI GRUBU YÜZDE 37,92 ZAMLANDI



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %32,00, çeşitli mal ve hizmetler %31,50, gıda ve alkolsüz içecekler %29,26 ve konut %25,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



EN YÜKSEK ARTIŞ BU ÜÇ İLDE



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %25,41 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %28,63 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %16,68 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Ekim 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 328 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 37 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



Eylül ayında ise aylık enflasyon oranı yüzde 6,30, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 24,52 olarak açıklanmıştı.

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de aylık enfyasyon yüzde 2,67, yıllık enflasyon ise yüzde 25,24 oldu. Beklenti ise, aylıkta yüzde 2, yıllıkta ise yüzde 23,5 olarak açıklanmıştı



TÜFE’de 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,56, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,90 artış gerçekleşti.





EN ÇOK GİYİM VE AYAKKABI ZAMLANDI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %4,15, ev eşyasında %3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,22 ve eğlence ve kültürde %2,07 artış gerçekleşti.

Son dakika... Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı





ULAŞIM UCUZLADI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece ulaştırma grubunda %0,85 oranında düşüş gerçekleşti.



EV EŞYASI GRUBU YÜZDE 37,92 ZAMLANDI



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %32,00, çeşitli mal ve hizmetler %31,50, gıda ve alkolsüz içecekler %29,26 ve konut %25,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Son dakika... Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı





EN YÜKSEK ARTIŞ BU ÜÇ İLDE



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %25,41 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %28,63 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %16,68 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Ekim 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 328 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 37 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Son dakika... Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı



Eylül ayında ise aylık enflasyon oranı yüzde 6,30, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 24,52 olarak açıklanmıştı.

MEMUR MAAŞLARI ENFLASYON ZAMMI İLE NE KADAR ARTIŞ YAŞANACAK?



2019 yılında asgari ücrete ne kadar zam geleceğini milyonlar merak ediyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın son dakika olarak takip ettiği ve araştırdığı asgari ücret zammı ile ilgili yeni gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 2019 asgari ücrete yapılacak zam oranını belirleyecek toplantı komisyonunun yapılacağı tarihi açıkladı. Komisyon Aralık ayında toplanacak.

Enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi Ekim ayında TÜFE’nin aylık %1,87; yıllık bazda ise %24,27 olması yönünde. Araştırma Birimi'nin Ekim ayına yönelik enflasyon anketi sonuçlandı.



En düşük beklentiyi paylaşan kurum Ekim ayında aylık enflasyonun %1,10; yıllık %23,30 olarak gerçekleşmesini bekliyor. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise Ekim ayında tüketici enflasyonunun aylık bazda %3,80; yıllık bazda %26,62 olmasını bekliyor.



Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi ise Ekim ayı TÜFE’nin aylık %1,87; yıllık bazda ise %24,27 olması yönünde.



Enflasyon Eylül ayında % 24.52'ye yükselerek 15 yılın zirvesine çıkmış, aylık bazda ise % 6.30 artmıştı.



Enflayson verisi Pazartesi günü açıklanacak.

İstanbul'da ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 3,47, toptan fiyatlar yüzde 0,36 arttı.

İstanbul'da ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 20,31, toptan fiyatlar yüzde 26,96 artış kaydetti.

Perakende fiyatlar, ekimde bir önceki aya kıyasla, giyimde yüzde 13,74, ev eşyasında yüzde 10,42, gıdada yüzde 3,08, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,03, konutta yüzde 1,49, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,54, diğer harcamalarda 0,16, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,09 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise gıda maddelerinde yüzde 2,48, kimyevi maddelerde yüzde 2,46, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,21 yükseliş kaydetti. Madenler grubunda yüzde 6,06'lık, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,18'lik ve inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,06'lık düşüş gözlenirken, mensucat grubunda fiyat hareketi görülmedi.

Ekim ayı enflasyon rakamları 5 Kasım'da açıklanacak

Tüm kamu personelinin ve emeklilerin merakla beklediği Ekim ayı enflasyon rakamları 5 Kasım'da açıklanacak.

Eylül ayı enflasyonu yüzde 6,30 çıkmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonu kontrol altına alabilmek için, yüzlerce özel sektör firmasıyla birlikte, enflasyon sepetindeki ürünleri kapsayan %10 indirim kampanyası başlatmıştı.

Yüzde 10 indirim kampanyasının etkili olup olmayacağı 5 Kasım'da belli olacak.

Bilindiği üzere, memurlara yılın ikinci yarısı yüzde 3,5 zam uygulanmakta olup, Temmuz, Ağustos, Eylül zammının toplamı yüzde 9,34 olmuştu. Yılın ilk yarısında oluşan enflasyon ise %9,17 idi.

Yeni Ekonomik planda ise 2018 yılı için toplam enflasyonunun yüzde 20,8 olacağı öngörülmüştü.

TCMB Beklenti Anketi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne katılanların yıl sonu 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 5.9894 TL oldu. Bir önceki ankette beklenti 6.5938 seviyesindeydi.

Aynı ankete göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,61 iken, bu anket döneminde yüzde 24,22'ye yükseldi.

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,46 iken, bu anket döneminde yüzde 17,03 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,42 ve yüzde 12,70 olarak gerçekleşti.

ANKETTE ŞU SONUÇLAR ORTAYA ÇIKTI:

"2018 yılı Ekim ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 2,05 iken, bu anket döneminde yüzde 1,99 olmuştur. Kasım ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,33 ve yüzde 1,31 olmuştur. Aralık ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,98 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,1 olasılıkla yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 21,3 olasılıkla yüzde 16,00 -16,99 aralığında, yüzde 12,2 olasılıkla yüzde 17,00 - 17,99 aralığında, yüzde 21,8 olasılıkla ise yüzde 18,00 -18,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 12,1'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 20,7'sinin beklentilerinin yüzde 16,00-16,99 aralığında yüzde 12,1'inin beklentilerinin yüzde 17,00 -17,99 aralığında, yüzde 19,0'unun beklentilerinin ise yüzde 18,00 -18,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2018 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,5 olasılıkla yüzde 9,00 -9,99 aralığında, yüzde 15,8 olasılıkla yüzde 10,00 -10,99 aralığında, yüzde 11,8 olasılıkla ise yüzde 11,00 -11,99 aralığında, yüzde 13,9 olasılıkla yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 13,6 olasılıkla yüzde 13,00 -13,99 aralığında, yüzde 16,8 olasılıkla ise yüzde 14,00 -14,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 13,0'ünün beklentilerinin yüzde 9,00 -9,99 aralığında,yüzde 18,5'inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 13.0,'ünün beklentilerinin yüzde 11,00 -11,99 aralığında, yüzde 14.8'inin beklentilerinin yüzde 12,00 -12,99 aralığında yüzde 13.0,'ünün beklentilerinin ise yüzde 14,00 -14,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen Eylül ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gerçekleşti.

Eylül ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrilmiş durumdaydı. Ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri olan enflasyon rakamları açıklandı.



TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) AYLIK YÜZDE 6,30 ARTTI



TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi, Eylül 2018

[2003=100]

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 10,88 ARTTI



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 38,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,36 artış gösterdi.



Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları, Eylül 2018

[2003=100]

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 11,41 İLE EV EŞYASI GRUBUNDA OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 9,15, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7,42, eğlence ve kültürde yüzde 6,62 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,40 artış gerçekleşti.

AYLIK EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 0,07 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplardan alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,07 ile en az artış gösteren grup oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 37,28 İLE EV EŞYASI GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 36,61, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 30,61, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 27,70 ve konut yüzde 21,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 8,12 İLE TRC1 (GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS)’DE OLDU



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 22,88 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28,30 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 15,32 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Eylül 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 50 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 339 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 18 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.





Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Eylül 2018

[2003=100]

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 5,65, imalat sanayi sektöründe yüzde 9, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 40,21 ve su sektöründe yüzde 0,65 artış olarak gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ELEKTRİK VE GAZ SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 40,21 ile elektrik ve gaz, yüzde 16,95 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 13,74 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Eylül ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.



Yurt içi üretici fiyat endeksi ana sanayi grupları ve değişim oranları, Eylül 2018

[2003=100]

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?



TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 3.46 artmasını bekliyordu.

Ev Sahibi Kiraya Ne Kadar Zam Yapabilir?

Kiraya yapılacak olan zam oranı için uygulanan iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki imzalanan kira sözleşmesi üzerinden böyle bir madde bulunmasıdır. Kiracı ile ev sahibi ilk kira sözleşmesi imzalarken kira sözleşmesi içerisine kira zam oranı belirleyerek yazarsa bu durumda kira zam oranı olarak bu rakam uygulanır.

Böyle bir madde bulunmuyorsa bu durumda ise TÜİK tarafından açıklanan ÜFE TÜFE rakamları dikkate alınarak zam yapılır. Kira zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık ortalama olarak temel alınır.

Ancak açıklanan bu rakam yapılacak olan direkt zam oranı değildir ve ev sahibinin yapabileceği üst sınır kira zam oranını göster. Yani ev sahipleri kiraya en fazla açıklanan bu rakam kadar zam yapma hakkına sahiptir. Bu oran geçilemez. Bu sınırın altında kalan tutar için ise iki taraf karşılıklı olarak anlaşma sureti ile bir rakam üzerinde anlaşabilir. Açıklanan oran yüksek olduğu için farklı bir rakam üzerinde uzlaşma sağlanması önerilmektedir.

Eylül 2018 ÜFE Kira Zam Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Eylül 2018 döneminde 12 aylık ÜFE oranı 24,52 oldu. Açıklanan bu rakama göre ev sahipleri kiracılarına bu ay en fazla % 18,75 oranında zam yapacaklar. Yeni zam oranına göre Ağustos ayı kira zam hesaplaması şu şekilde yapılacak:

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK ÜFE Ağustos 2018 Kira Artış Oranı: % 18,75

Kira Zammı Tutarı: 187,50

Eylül 2018 Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.187,50 lira

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA



Kiramıza ne kadar zam geleceğini öğrendik peki kira artış oranı Ağustos 2018’i nasıl hesaplayacağız. Şimdi gelin kira artış oranı Ağustos 2018’i birlikte hesaplayalım. Mevcut kira bedelimizin “1000 TL” olduğunu varsayarsak buna göre;

Kira bedeli: 1000 TL

Kira zam oranı: Yüzde 17,41

Kira zammı:174,1 TL

Zamlı yeni kira beledi: 1.174.1 TL



2018’İN İLK 8 AYINDA KİRA ARTIŞ ORANLARI



2018’in ilk 8 ayında kira artış oranları şöyle;

Ocak 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,82

Şubat 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,66

Mart 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,50

Nisan 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,35

Mayıs 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,36

Haziran 2018 kira artış oranı 15.80

Temmuz 2018 kira artış oranı 16,57

Ağustos: Yüzde 17,41

Eylül ayı yüzde 24,52

İSTANBUL'UN ENFLASYONU YÜZDE 2.23 ARTTI

Bu arada TÜİK enflasyon tahminlerine yönelik öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş), Ankara'da hesapladığı gıda enflasyonu Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 4.26 artış gösterdi. Öte yandan İTO'nun hesaplamalarına göre İstanbul'da ağustos ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 2,23, toptan fiyatlarda yüzde 3,80 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlarda yüzde 14,99, toptan fiyatlar yüzde 21,47 artış yaşandı.

TEFE TÜFE kira artışı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır. Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek. Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer alıyor.

Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek. Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.

TEFE - TÜFE NEDİR?

Tefe - Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir.

Bu değerler tek tek ele alalım.

TÜFE nedir ?

TÜFE’nin açılımı , ‘ Tüketici Fiyat Endeksi ‘ dir. Tüfe sayesinde enflasyonu ölçebiliriz. Tüfe değerleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanır. Tüfe , daha önce satın alınmış bir malın - hizmetin , daha sonra ki bir tarihteki fiyatı ile karşılaştırılmasına yarar.

Tüfe’yi hesaplarken önce , Türkiye’nin genelini temsil eden bir örnek kitlenin bir yıl içinde hangi mal ve hizmete ne kadar para harcadığı hesaplanır. Ayrıca her mal ve hizmetin toplam içindeki ağırlıkları belirlenir.

TEFE nedir ?

TEFE’nin açılımı , ‘ Toptan Eşya Fiyat Endeksi ‘ dir. Kulladığımız malların tüm ham maddelerini içine alır. Yani toptan satılan malların fiyat artışlarını gösteren bir endekstir.

TÜFE ve TEFE arasında ne fark vardır ?

Tefe ve Tüfe genellikle birlikte kullanılır ve birbirlerine karşılaştırılırlar. Bu endeksler farklı değerleri gösterir. Tefe fiyat artışlarının arz yani maliyet cephesini gösterirken Tüfe ise fiyat artışlarının talep yönünü gösterir.

Tefe de Tüfe gibi önceden endekse dahil edilmiş mallardan oluşan belirli bir malın fiyatındaki değişmeleri ölçüyor. Tefe’yi Tüfe’den ayıran en önemli nokta tüketici fiyat endeksi direk olarak tüketicinin eline geçen malların fiyatını ölçerken, toptan eşya fiyat endeksi ise hammadde ve yarı mamullerin de fiyatını ölçüyor. Tefe’nin kapsamı Tüfe’ye göre daha geniştir. Her ay 3’ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE)değerleri ile ülke ekonomisi hakkında değerlendirmeler yapılabiliyor. Ülkemizde oluşan enflasyon ise TÜFE-TEFE ve Yİ-ÜFE değerleri ile belirlenmektedir.