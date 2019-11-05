Enflasyon son 3 yılın dibinde
Ekimde enflasyon, piyasa beklentileri çerçevesinde yüzde 2 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise baz etkisiyle yüzde 9.26’dan yüzde 8.55’e geriledi. Böylece yıllık enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesine düşmüş oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0.17 arttı. Geçen ay yüzde 9.3’e gerileyen yıllık TÜFE ise beklentilere paralele olarak yüzde 8.55’e indi. Böylece TÜFE’de Aralık 2016’daki 8.53’lük artıştan sonra yıllık enflasyonda en düşük artış oranı gerçekleşti. Uzmanlar baz etkisinin kasım ve aralıkta tersine işleyeceğini ancak buna rağmen Merkez Bankası tahmini ve Yeni Ekonomi Programı (YEP) beklentisi olan yüzde 12’lik yıl sonu hedefinin tutacağını görüşünde.
Son yapılan anketlerde de ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,87 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,11 olarak belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16.81, yurt içi üretici fiyatları yüzde 22.58 arttı. Yİ-ÜFE ise Aralık 2018’e göre yüzde 6.71, geçen yılın ekim ayına göre de yüzde 1.7 arttı. Ana harcama grupları itibarıyla ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,7 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, konutta yüzde 3.55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.65, haberleşmede yüzde 1.43 ve ulaştırmada yüzde 1.17 artış gerçekleşti. Ekimde ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren tek grup yüzde 0.59 ile eğlence ve kültür oldu.
YENİDEN DEĞERLEME
TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43.6 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 14.24 ile sağlık, yüzde 14.2 ile eğitim, yüzde 13.71 ile lokanta ve oteller, yüzde 13.43 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Ekimde en fazla fiyat artışı görülen ürün yüzde 43.70 ile erkek kazağı olurken, en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 25.23 ile yurt içi turları olarak gerçekleşti.
Bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22.58 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Şayet bu oran dikkate alınırsa pasaport harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet harcı gibi birçok kalemde yüzde 22.58 artış yaşanacak.
Yıl sonunda hedefi tutturacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon hedefinin yıl sonunda tutturulacağını söyledi. Twitter hesabından ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Albayrak enflasyonla mücadelede atılan adımların meyvelerini vermeye devam ettiğini vurguladı. Albayrak, “Ekim rakamlarıyla TÜFE’de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız” dedi.
Albayrak’ın paylaşımında yer alan infografikte de “Para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümüyle ana mücadele alanlarının başında gelen enflasyonda 2019 yılının eylül ve ekim aylarında ulaşılan seviyeler, ekonomide dengelenme sürecinin başarılı birer örneğini oluşturmaya devam ediyor” ifadesi yer aldı. İnfografike göre, ekimde yıllık TÜFE’de Aralık 2016’dan, yıllık ÜFE’de Nisan 2013’ten beri en düşük seviye yakalandı.
Gözler yeniden Merkez’de
Enflasyon rakamlarını değerlendiren uzmanlar Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar bir faiz indirimi daha yapacağı görüşünde. Ekonomist Haluk Bürümcekçi “Yıllık enflasyonun son iki ayda geçen yılın oluşturduğu aleyhte güçlü baz etkisi nedeniyle tekrar yükselerek yılı yüzde 12 civarında bitirmesi olası duruyor” dedi.
SON İNDİRİM SİNYALİ
Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankasının yılı son bir indirimle kapatıp, beklemeye geçebileceğini söyledi. Merkez Bankasının, temmuz, eylül ve ekim toplantılarında politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizini toplam bin baz puan indirimle yüzde 14 seviyesine çektiğini belirten Bürümcekçi, bankanın belirgin faiz indirimine gerekçe olarak, güncel tahminlerin yıl sonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin belirgin altında kalacak olmasını öne çıkardığını ifade etti.
REEL DE DÜŞÜYOR
Şu anda reeyl faizlerin yüzde 5 olduğunu belirten Tera Yatırım’dan enver Erkan ise “Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 14 seviyesine indirmiş olduğu bir ortamda, cari enflasyona göre yüksek olan reel faizin yıl sonuna doğru yüzde 2 seviyelerinin de altına düşeceği öngörülmektedir” dedi.
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