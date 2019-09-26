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''Enflasyonda düşüş sürecek''

Göreve geldiğinde reel sektörün nabzını tutmak için zaman zaman iş dünyası ile bir araya geleceğini duyuran Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ilk buluşmasını Ankaralı sanayicilerle yaptı.

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Ankara Sanayi Odası’nda bir konuşma yapan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, para politikası uygulamaları ile ilgili mesajlar verirken enflasyondaki düşüşün de süreceğini söyledi. Para politikasındaki hareket alanını temmuz ve eylül aylarında önden yüklemeli olarak kullanmayı tercih ettiklerini dile getiren Uysal “Bu kararı alırken hedeflediğimiz dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olan bir para politikası duruşu hedefledik. Gelinen noktada para politikası duruşunun enflasyondaki düşüş sürecini destekler nitelikte olduğunu değerlendiriyoruz” dedi. 

İYİLEŞME BAŞLADI

Uysal “Tüketici enflasyonunda ekim ayından bu yana belirgin düşüş görüyoruz. Sıkı para politikası ve koordineli politika çabaları neticesinde enflasyondaki düşüşün temel sürükleyicileri olarak öne çıkıyor. Bu faktörlerin katkısıyla enflasyondaki düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüşe bağlı olarak enflasyon beklentilerinde de iyileşme görmekteyiz” dedi.

Toplantıda konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise “Enflasyon eylül ayında baz etkisiyle daha da büyük bir düşüş gösterecek” dedi. 

KREDİLER CANLANIYOR

Kredi cephesinde de iyileşme olduğuna dikkat çeken Uysal şunları söyledi: “Merkez Bankası olarak aldığımız kararların kredi piyasası üzerinde etkili olduğunu görmekteyiz. Temmuz ve Eylül aylarındaki faiz indirimleri ile birlikte mevduat ve kredi faizleri geriledi. Kredi faizlerindeki gerilemeyi hem firma hem ihtiyaç kredilerinde gözledik. Ayrıca, kredi büyüme hızı, tüketici kredilerinde daha belirgin olmak üzere yükselişe geçti ve kredi büyüme oranlarında ılımlı bir canlanma gözlendi. Reel kurun düşük seviyelerde  seyrediyor olması Türkiye’nin rekabet gücünü, dolayısıyla da dış ticaret dengesindeki iyileşmeyi  destekliyor. Son aylarda  ekonomideki yaşanan toparlanma sürecine rağmen cari dengenin ana  eğiliminde bir bozulma olmadığını görüyoruz. Turizm gelirlerindeki  güçlü artışın da katkısıyla cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz.”

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