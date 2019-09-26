''Enflasyonda düşüş sürecek''

Ankara Sanayi Odası’nda bir konuşma yapan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, para politikası uygulamaları ile ilgili mesajlar verirken enflasyondaki düşüşün de süreceğini söyledi. Para politikasındaki hareket alanını temmuz ve eylül aylarında önden yüklemeli olarak kullanmayı tercih ettiklerini dile getiren Uysal “Bu kararı alırken hedeflediğimiz dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olan bir para politikası duruşu hedefledik. Gelinen noktada para politikası duruşunun enflasyondaki düşüş sürecini destekler nitelikte olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.

İYİLEŞME BAŞLADI

Uysal “Tüketici enflasyonunda ekim ayından bu yana belirgin düşüş görüyoruz. Sıkı para politikası ve koordineli politika çabaları neticesinde enflasyondaki düşüşün temel sürükleyicileri olarak öne çıkıyor. Bu faktörlerin katkısıyla enflasyondaki düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüşe bağlı olarak enflasyon beklentilerinde de iyileşme görmekteyiz” dedi.

Toplantıda konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise “Enflasyon eylül ayında baz etkisiyle daha da büyük bir düşüş gösterecek” dedi.

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