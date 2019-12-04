Enflasyondan hedefe uygun adım

Kasım ayı enflasyonu, piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Aylık bazda yüzde 0.7 artması beklenen TÜFE, yüzde 0.38 arttı. Yüzde 11’e çıkması beklenen yıllık enflasyon ise yüzde 10.56’ya yükseldi. Eylül ve ekimde tek hanede seyreden yıllık enflasyon, kasımda baz etkisinin terse dönmesiyle beklendiği gibi tekrar çift haneye yükselmiş oldu. Ancak beklentilerin altında gelen bu rakam yıl sonu için Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen yüzde 12’lik hedefin de altında bir rakamın yakalanacağını ortaya koydu. Öte yandan TÜFE’de on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.87 artış gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise kasımda yüzde 9.25 artış gösterdi.

GIDA BU KEZ YANILTTI

Enflasyonun kasımda aylık yüzde 0.38 ile piyasa öngörülerinden daha az artış kaydetmesinin ardından, ekonomistler YEP’te yıl sonu için öngörülen yüzde 12’lik enflasyon tahmininin altında kalınabileceğini savundu. Gıda fiyatlarının yıllık artış hızı yüzde 8.9’a yükselirken, yüzde 10 düzeyindeki Enflasyon Raporu gıda fiyatı yeni varsayımının altında kaldı. Endeks tarihindeki ortalama yıllık artışı yüzde 10 civarında olan gıda fiyatlarının 2019’daki seyri enflasyonun Merkez Bankası’nın yüzde 12 olarak revize ettiği yıl sonu tahmininden sapma konusunda önemli belirleyicilerinden biri olacaktır” dedi.

YÜZDE 11 OLABİLİR

Haluk Bürümcekçi, “Son günlerdeki değer kaybının bir kur atağına dönüşmediği ve sürpriz bir vergi artışının gözlenmediği durumda yıllık enflasyonun aralıkta geçen yılın oluşturduğu aleyhte baz etkisi nedeniyle bir miktar daha yükselerek yılı yüzde 11.0-11.5 aralığında bitirmesi olası duruyor” dedi.Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek de “Kullandığımız modelimiz 2019 sonu için TÜFE’nin yüzde 12’nin hemen aşağısında oluşacağını işaret etse de riskleri aşağı yönlü gördüğümüzü belirtmek isteriz. Bu da ekstra bir maliyet yönlü şok yaşanmaması durumunda yıl sonu YEP hedefi olan yüzde 12’nin ulaşılabilirliğini oldukça yüksek kılmakta” değerlendirmesini yaptı.

2019’U YÜZDE 12’NİN ALTINDA KAPATIRIZ