Enflasyondan hedefe uygun adım
Enflasyon aylık yüzde 0.38 artarken, yıllık bazda yüzde 10.56’ya yükseldi. Piyasa beklentilerinin altında gelen artış yıl sonu için öngörülen yıllık yüzde 12’lik hedefin aşılmayacağına dönük tahminleri de güçlendirdi.
Kasım ayı enflasyonu, piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Aylık bazda yüzde 0.7 artması beklenen TÜFE, yüzde 0.38 arttı. Yüzde 11’e çıkması beklenen yıllık enflasyon ise yüzde 10.56’ya yükseldi. Eylül ve ekimde tek hanede seyreden yıllık enflasyon, kasımda baz etkisinin terse dönmesiyle beklendiği gibi tekrar çift haneye yükselmiş oldu. Ancak beklentilerin altında gelen bu rakam yıl sonu için Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen yüzde 12’lik hedefin de altında bir rakamın yakalanacağını ortaya koydu. Öte yandan TÜFE’de on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.87 artış gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise kasımda yüzde 9.25 artış gösterdi.
GIDA BU KEZ YANILTTI
Enflasyonun kasımda aylık yüzde 0.38 ile piyasa öngörülerinden daha az artış kaydetmesinin ardından, ekonomistler YEP’te yıl sonu için öngörülen yüzde 12’lik enflasyon tahmininin altında kalınabileceğini savundu. Gıda fiyatlarının yıllık artış hızı yüzde 8.9’a yükselirken, yüzde 10 düzeyindeki Enflasyon Raporu gıda fiyatı yeni varsayımının altında kaldı. Endeks tarihindeki ortalama yıllık artışı yüzde 10 civarında olan gıda fiyatlarının 2019’daki seyri enflasyonun Merkez Bankası’nın yüzde 12 olarak revize ettiği yıl sonu tahmininden sapma konusunda önemli belirleyicilerinden biri olacaktır” dedi.
YÜZDE 11 OLABİLİR
Haluk Bürümcekçi, “Son günlerdeki değer kaybının bir kur atağına dönüşmediği ve sürpriz bir vergi artışının gözlenmediği durumda yıllık enflasyonun aralıkta geçen yılın oluşturduğu aleyhte baz etkisi nedeniyle bir miktar daha yükselerek yılı yüzde 11.0-11.5 aralığında bitirmesi olası duruyor” dedi.Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek de “Kullandığımız modelimiz 2019 sonu için TÜFE’nin yüzde 12’nin hemen aşağısında oluşacağını işaret etse de riskleri aşağı yönlü gördüğümüzü belirtmek isteriz. Bu da ekstra bir maliyet yönlü şok yaşanmaması durumunda yıl sonu YEP hedefi olan yüzde 12’nin ulaşılabilirliğini oldukça yüksek kılmakta” değerlendirmesini yaptı.
2019’U YÜZDE 12’NİN ALTINDA KAPATIRIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış ve ithalattaki düşüşün enflasyondaki olumlu görünümü sürdürdüğünü belirterek, “Bu tablo, yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir” dedi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonun, Yeni Ekonomi Programı projeksiyonuna paralel olarak kasımda bir miktar yükselişle yıllık yüzde 10,56 olduğunu hatırlatan Albayrak, “Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, göstergelerdeki olumlu gelişmelere dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir.”
ISPANAK ÇAKILDI
Kasımda ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.69 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Söz konusu ayda en fazla düşüş 0.44 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Ürün bazında ise kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 16.65 ile domateste yaşandı. Domatesi yüzde 11.76 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 9.41 ile taze fasulye izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 31.49 ile portakalda gerçekleşti. Bunu geçen ay zehirlenme vakalarıyla gündeme gelen ıspanak izledi. Ispanağın fiyatı yüzde 28.4 düştü. Ispanağı ise yüzde 23.82 ile bir haftalık yurt içi turlar takip etti.
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