Enflasyonun gıdası azalıyor

Enflasyon mayıs ayında gıdanın yardımıyla geriledi. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0.95, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.67 artış gösterdi. Nisanda yüzde 19.5 olan yıllık enflasyon ise tüketici fiyatları bazında yüzde 18.71’e geriledi. Yıllık enflasyon yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28.71 oldu.

ÇEKİRDEK GERİLİYOR

Mayısta çekirdek enflasyon da yüzde 16.3 seviyesinden yüzde 15.9’a geriledi. Enflasyonda ekonomistlerin beklentisi aylık yüzde 1.28, yıllık bazda ise yüzde 19.3 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.Beklentilerden iyi gelen enflasyon rakamlarında gıda fiyatlarında mayıs ayında görünen ılımlı seyir etkili oldu. Gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1.18 gerilerken, yıllık gıda enflasyonu da 2004’ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 31.9’dan yüzde 28.4’e geriledi. Mevsimsel faktörler ve sebze fiyatlarındaki düşüş de gıda enflasyonunun aşağıya gelmesine en önemli katkıyı yaptı. Mayıs ayı, iyileşen hava koşulları ve yeni arz ile beraber daha önceki aylarda fiyatı yükselen patates, soğan, biber gibi sebzelerin fiyatlarının 4 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

YAZ SEBZELERİ DÜŞTÜ

Geçen ay ürün bazında en fazla fiyat düşüşü de yüzde 54.56 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 45.42 ile kuru soğan, yüzde 33.30 ile salatalık, yüzde 32.53 ile kabak, yüzde 27.97 ile taze fasulye, yüzde 14.88 ile patates izledi. Mayıs ayında en yüksek fiyat artışı ise yüzde 24.68 ile yer fıstığında görüldü. Yer fıstığını, yüzde 24.34 ile limon, yüzde 20.76 ile umreye gidiş ücreti izledi.

Ana harcama gruplarında, mayısta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Giyim ve ayakkabıda yüzde 4.09, ulaştırmada yüzde 2.18, eğlence ve kültürde yüzde 1.86, lokanta ve otellerde yüzde 1.61 artış kaydedildi. Mayıs ayında harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 1.58 ile ev eşyası olurken, bunu 1.18 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.