Engelli maaşı 2019 Ocak zammı ne kadar 2022 engelli maaş başvuru şartları neler ödemeler ne zaman

Engelli maaşı 2019 Ocak zammı ne kadar? 2022 engelli maaşları brüt net ne kadar oldu? 2019'da engelli maaşları kimler alabilecek? Şartları neler? Engelli maaşı başvuruları nasıl yapılır? sorularına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan aralık ayı enflasyon rakamların ardından yeni maaş zamları belli oldu. TÜİK enflasyon rakamı yüzde 0,40 azalırken, yıllık bazda yüzde 20,30 olarak belirlendi. 2019 Ocak ayında milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Yapılacak zamlar kapsamında 2019 yılı engelli ve yaşlı maaşlarının da belli olduğu ifade edildi. Bu bağlamda 2019'da emekliye, memura, yaşlıya, engelliye ve evde yakınına bakana daha fazla ödeme yapılacak. 2022 engelli maaşları güncellendi artık aylık olarak ödeniyor. 433,68 lira ile 650,51 lira arasında değişen engelli maaşları kişinin aylık geliri 483,63 liranın altındaysa veriliyor. Her ay ödenmeye başlanan 2022 engelli aylığı 2019 Ocak zammı ile birlikte ödemeler ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında. Engelli maaşı 2019 Ocak zammı başvuru şartları ve son dakika haberleri buradan takip edebilirsiniz.. İşte 2019 engelli maaş zammı ve başvuru şartları

Yüzde 40-60 engeli olanlara 433,68, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 650,51 lira ödeniyor.



Ocak'ta aylığın tutarı tahminlere göre,



Yüzde 40-60 engeli olanlarda 482,04-483,94,



Yüzde 70 ve üstü engeli olanlarda 723,04-725,90 liraya yükselecek. Bu maaş için kişi başı gelir sınırı da 483,63 liradan 609,67 liraya çıktı.



EVDE BAKIM AYLIĞI: Bin 179 lira olan bu aylık da Ocak'ta tahminlere göre bin 310-bin 315 liraya çıkabilecek. Bu ücreti almak için kişi başına gelir sınırı 967,27 liradan, bin 219 lira 34 kuruşa yükseldi.



ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret yüzde 26.05 zamlı olarak uygulanacak. Asgari ücret çocuk sayısına ve eş durumuna göre 2 bin 20 ile 2 bin 155 lira arasında uygulanacak. Maaşlarını çalışarak alan asgari ücretliler, zammı ay sonunda cebine koyacak.



AGİ: Asgari ücretle birlikte tüm çalışanlara her ay maaşlarıyla birlikte ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları da yükseldi. Çalışanlara 152,21 ile 258,76 lira arasında ödenen AGİ, 191,88 ile 326,20 lira aralığına çıktı.



İŞSİZLİK MAAŞI: İşsiz kalanlara verilen maaşta en düşük ve en yüksek tutarlar da asgari ücret zammıyla arttı.



En düşük işsizlik maaşı 805,63 liradan bin 15 lira 59 kuruşa, en yükseği de bin 611 lira 28 kuruştan 2 bin 31 lira 19 kuruşa çıkıyor. Yani 2019'da 209,96 ile 419,91 lira arasında artış yansıtılıyor.

Engelli maaşı almak için ise hane halkının gelirine bakılacak. Eğer kişi başı geliri 483,63 liranın altındaysa maaş bağlanacak. Üstündeyse ise engelli maaşı ödenmeyecek. Ayrıca 10 ay boyunca bankaya yatırılan engelli aylığını almayanların ödemeleri durdurulacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,40, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,22 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 20,30, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,64 olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,01 arttı.



Aylık bazda TÜFE yüzde 0,40, Yİ-ÜFE 2,22 geriledi.



TÜFE, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,30, Yİ-ÜFE ise yüzde 33,64 arttı.

Beklentiler



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 20,36 olmuştu.

En yüksek artış yüzde 1,08 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, Aralık 2018'de bir önceki aya göre yüzde 0,40 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,30 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,33 artış gösterdi.



Ana harcama grupları itibarıyla aralıkta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,78, sağlıkta yüzde 0,62, lokanta ve otellerde yüzde 0,31, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,16 artış gerçekleşti.



Aralıkta aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 4,08 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu, yüzde 2,56 ile ulaştırma, yüzde 0,25 ile eğlence ve kültür izledi.

Yıllık değişimler



TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 31,36 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73, eğlence ve kültür yüzde 20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.



Aralıkta endekste kapsanan 407 maddeden 44'ünün ortalama fiyatlarında değişim görülmezken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,22 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,01 yükseldi.



Sanayideki dört sektörün kasım ayına göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,46, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,56, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,47 ve su sektöründe 0,13 düşüş olarak gerçekleşti.



Geçen ay bir önceki aya göre en fazla düşüş gösteren alt sektörler, yüzde 22,56 ile ham petrol ve doğal gaz ürünleri, yüzde 13,14 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,47 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı oldu.



Buna karşılık, tütün ürünleri yüzde 1,99, içecekler yüzde 1,74, diğer ulaşım araçları yüzde 1,59 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre bu dönemde aylık en fazla düşüş yüzde 8,91 ile enerjide gerçekleşti.

ENGELLİ MAAŞI İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren müjde hayata geçti. 3 aylık dönemler halinde ödenen 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları artık aylık olarak verilecek.



HESAP GELİRE GÖRE: Her ay yaşlılara 543,27 lira, yüzde 40-60 engeli olanlara 433,68 lira, yüzde 70 ve engeli olanlara 650,51 lira verilecek. Daha önce torba yasada yer alan uygulama ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yönetmeliğe göre, söz konusu aylıklardan yararlanmanın şartları şöyle olacak:



Yaşlı aylığında, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınacak. Kişi başı düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (483,63 liradan) az ise aylık bağlanacak.



10 AY KRİTERİ:

Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli aylıklarında ise hane içinde kişi başına düşen gelire bakılacak. Aynı evde yaşayan herkesin gelirlerine bakılarak kişi başı gelir 483,63 liranın altındaysa maaş bağlanacak.



10 ay boyunca bankaya yatırılan 65 yaş ve engelli aylığını almayanların ödemeleri durdurulacak.



Kişilerin geliri hesaplanırken çeşitli gelirlerin yanı sıra banka mevduatına da bakılıyordu. Katılım bankalarındaki tasarruflar da hesaplama kapsamına alındı.



ENGELLİ YA DA 2022 MAAŞI NEDİR:

2022 maaşı, toplumda genel olarak engelli maaşı/aylığı olarak bilinen, 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş olan, muhtaç kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamında bağlanan aylıktır. Kanuna göre engellilere üç tip maaş bağlanabiliyor. 18 yaşından büyük olan ve engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlara, 18 yaşından büyük ve engellilik oranı yüzde 40 ila yüzde 69 arasında olanlara ve 18 yaş altı engelli yakını olan kişilere maaş bağlanıyor. Bu maaşlar 3 aylık periyotlar halinde ödenmektedir.



ENGELLİ MAAŞI NE KADAR:

Engellilik oranı yüzde 40 – yüzde 69 arası olanların aylıkları 433,67 TL. Engellilik oranı yüzde 70 ve üzeri olanların ise aylıkları 650,52 TL’



2022 Maaşı Ödeme Günleri



• Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.

• Dоğum tarihinin sоn rakamı 1 – 6 оlan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.

• Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.

• Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inсi günü.

• Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

Ödeme yapılmaktadır.