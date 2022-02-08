8 Şubat 2022 Salı 15:25 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 15:25

Engelli maaşı alan aileler, paranın ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli maaşlarının ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, "Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını Ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz" dedi. Peki, engelli maaşı yattı mı? 2022 Şubat Engelli maaşı ne zaman yatar? İşte detaylar...

ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık engelli maaşlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yanık, engelli maaşı ödemelerinin 9 Şubat'a kadar sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Yanık, Şubat ayı içinde toplamda 1 milyar 830 milyon TL ödeme yapacaklarını belirtti.

Yanık, "Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 TL'den 1084 TL'ye, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 TL'den 865 TL'ye yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 TL'den 1298 TL'ye yükseldi. Bu doğrultuda şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ENGELLI MAAŞI HESAPLARA NE ZAMAN YATAR?

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü yatıyor.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü yatıyor.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü yatıyor.

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü yatıyor.

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü yatıyor.

Engelli maaşı, en az %40 ve üzeri engeli olan, sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili SYDV'ler tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır.

ENGELLİ AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

%40-69 Engelli aylığı:

18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,

%40-%69 arası engelli olan,

%70 ve Üzeri Engelli Aylığı;

18 yaşından büyük olan,

%70 ve üzeri engelli olan,

Aylıktan faydalanmayacak kişiler arasında sayılmayan