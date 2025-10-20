Engelli ve eski hükümlülere hibe desteğine son başvuru: 24 Ekim

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların desteklendiğine vurgu yaparak, "Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarımızı destekleyen, iş hayatına katılımı kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam ediyoruz." dedi.
Bakan Işıkhan, hibe desteğiyle kişilerin "kendi işini kurmak, mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları ve destek teknolojileri" gibi projelerden faydalanabileceğini belirtti.
Proje başvuruları 24 Ekim'e kadar e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor.
��Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik uyguladığımız hibe desteğine son başvuru tarihi 24 Ekim 2025!— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 20, 2025
✅Kendi işini kurmak,
✅Mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları,
✅Destek teknolojileri,
✅Korumalı işyerleri,
✅İşe ve işyerine uyum,
✅Destekli istihdam... https://t.co/vMsuhtaHK5