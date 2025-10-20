İSTANBUL 20°C / 10°C
Ekonomi

Engelli ve eski hükümlülere hibe desteğine son başvuru: 24 Ekim

Engelli ve eski hükümlülere hibe desteğine başvurular sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projenin son başvuru tarihinin 24 Ekim olduğunu açıkladı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 14:53
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların desteklendiğine vurgu yaparak, "Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarımızı destekleyen, iş hayatına katılımı kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, hibe desteğiyle kişilerin "kendi işini kurmak, mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları ve destek teknolojileri" gibi projelerden faydalanabileceğini belirtti.

Proje başvuruları 24 Ekim'e kadar e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor.

