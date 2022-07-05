Engelli ve Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2022 evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları asgari ücret zammıyla birlikte arttı. Engel durumuna göre değişen maaşlar, engel oranı yüzde 40 ve 70 ve üzeri olacak şekilde belirlendi. Temmuz 2022 evde bakım maaşı yatan iller de merak edildi. Peki Engelli ve Evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte Temmuz 2022 evde bakım maaşı yatan iller ve ödemelerin yapılacağı tarih

TEMMUZ 2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları bilindiği gibi her ayın 15'inde ve takip eden günlerde yatmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan evde bakım maaşlarının bayram öncesinde ödeneceği bilgisini vermişti.

2022 Temmuz ayında Kurban Bayramı vesilesiyle engelli ve evde bakım maaaşları erken yatırılacak.

Buna göre evde bakım maaşları en geç Temmuz'un 8'inde hesaplarda olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.

Buna göre, Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi. Temmuz ayında ise maaşlar beklenenden erken yatacak.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

TC NO İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA (E-DEVLET)

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.