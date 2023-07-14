Engelli ve evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2023 evde bakım maaşı yatan iller

Temmuz ayı itibarıyla asgari ücret başta olmak üzere memur ve emekli maaşlarına zam geldi. Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları asgari ücret zammıyla birlikte arttı. Engel durumuna göre değişen maaşlar, engel oranı yüzde 40 ve 70 ve üzeri olacak şekilde belirlendi. Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor. Peki Engelli ve evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte yeni rakamlar ve Temmuz 2023 evde bakım maaşı yatan iller

ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023 TEMMUZ?



Temmuz 2023 zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik nedeniyle evde bakım maaşlarında da farklılık oldu. Buna bağlı olarak evde bakım aylıkları 4 bin 337 TL iken düzenleme ile yüzde 17,55'lik zam oranı sonrasında 5 bin 98 TL olacak. 2023 Temmuz ayı memur maaşına yapılan zam ile birlikte Engelli ve Evde Bakım maaşları da arttı.

Temmuz 2023 evde bakım maaşı, memur maaşlarına yapılan zam sonrasında arttı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL'den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL'den 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL'den 4 bin 50 TL'ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL'den 4 bin 629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL'den 5 bin 158 TL'ye çıktı.

Engelli ve evde bakım maaşları, Ağustos ayında zamlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

TEMMUZ 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 Temmuz evde bakım maaşları bugün itibariyle hesaplara yatmaya başlandı.

2023 Temmuz ayı evde bakım maaşları 14 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla zamlı olarak ödenmeye başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.