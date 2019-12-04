Engellilere kamuda işbaşı müjdesi

Engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışma hayatına yeni bir halka ekleyecek atama kararını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıkladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Selçuk “Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz” dedi.

354 MERKEZ VAR

Selçuk, 17 yılda ücretsiz seyahatten özel eğitime, rehabilitasyon merkezlerinden sağlığa kadar birçok alanda engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atıldığını vurguladı. Kurumsal yatılı bakım hizmetleriyle beraber evde bakım yardımı ve belediyelerle gerçekleştirilen Yaşlı Destek Programı (YADES) gibi uygulamalarla engellilerin aile yanında bakımını desteklemeye önem verildiğini aktaran Selçuk, 2007’de başlatılan evde bakım yardımı kapsamında 2018’de yarım milyondan fazla engelli için 7 milyar liraya yakın kaynak aktarıldığını anımsattı. Selçuk, 354 bakım merkezinde 27 bini aşkın engelliye hizmet sunulduğunu kaydetti.

395 BİN ENGELLİYE İŞ

Engelli çalıştırma zorunluluğu, Engelli İş Koçluğu, EKPSS ile kamuda engelli memur ataması, girişimcilik desteği gibi uygulamalarla engellilerin çalışma hayatına katılımları konusunda da büyük ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Selçuk, “Bugüne kadar 395 bin engelliyi iş hayatıyla buluşturduk” dedi.