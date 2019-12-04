Engellilere kamuda işbaşı müjdesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, engellilerin beklediği atama müjdesini verdi. Selçuk “Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler çerçevesinde aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz” dedi.
Engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışma hayatına yeni bir halka ekleyecek atama kararını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıkladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Selçuk “Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz” dedi.
354 MERKEZ VAR
Selçuk, 17 yılda ücretsiz seyahatten özel eğitime, rehabilitasyon merkezlerinden sağlığa kadar birçok alanda engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atıldığını vurguladı. Kurumsal yatılı bakım hizmetleriyle beraber evde bakım yardımı ve belediyelerle gerçekleştirilen Yaşlı Destek Programı (YADES) gibi uygulamalarla engellilerin aile yanında bakımını desteklemeye önem verildiğini aktaran Selçuk, 2007’de başlatılan evde bakım yardımı kapsamında 2018’de yarım milyondan fazla engelli için 7 milyar liraya yakın kaynak aktarıldığını anımsattı. Selçuk, 354 bakım merkezinde 27 bini aşkın engelliye hizmet sunulduğunu kaydetti.
395 BİN ENGELLİYE İŞ
Engelli çalıştırma zorunluluğu, Engelli İş Koçluğu, EKPSS ile kamuda engelli memur ataması, girişimcilik desteği gibi uygulamalarla engellilerin çalışma hayatına katılımları konusunda da büyük ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Selçuk, “Bugüne kadar 395 bin engelliyi iş hayatıyla buluşturduk” dedi.
EYLEM PLANI HAZIR
AK Parti hükümetleri döneminde ilk defa engellilik alanında yaşanan sorunlara kapsamlı ve modern çözümler geliştirildiğini anlatan Selçuk, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un çıkarıldığını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde, Türkiye’nin 2007’de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi. Engellilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Selçuk, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun daha aktif hale getirileceğini aktardı. Selçuk, “Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun ve diğer tüm paydaşların katılımı ile hazırlanan Engelli Vizyon Belgemizi ve Engelli Hakları Eylem Planımızı yakında yayımlayacağız. Ayrıca engelli bireylerimize yönelik Ulusal Erken Müdahale Eylem Planını da hazırlıyoruz” diye konuştu.
Bakanın talimatıyla hayallerine kavuştu
Sivas’ta yaşayan yüzde 97 bedensel engelli Devran Koçer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla hayali olan bilgisayara ve akülü aracına kavuştu. Sivas’ta öğretmen Sedat Bayiskit, bedensel engelli öğrencisine evinde eğitim verebilmek için haftanın 2 günü kendisine ait otomobili ile yakıt giderlerini kendisi karşılayarak 100 kilometre yol kat etmesi ile gündeme gelmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla Devran hayali olan, köyünde rahatça gezebileceği akülü aracına kavuştu. Karabalçık köyüne giden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Harun Tan ve Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral, Devran’a Zümrüt’ün hediyelerini takdim etti. Ayrıca Sivas Valisi Salih Ayhan, Devran’a diz üstü bilgisayar hediye etti.
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