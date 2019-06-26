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Engelsiz e-devlet

Engelliler, kamu hizmetlerini elektronik ortamda alabilecek. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan “Kullanıcı sayısı 43 milyona yaklaşan e-devlette engelleri kaldırma çalışmaları yapıyoruz” dedi.

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Türkiye’de engelliler için her gün yeni bir hizmet devreye girerken, son müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan verdi. SGK tablosundan sabıka kaydına, tapu bilgilerinden soy ağacına kadar pek çok kamu hizmetinin kolayca alınabildiği e-devlet uygulaması için çalışmaları olduğunu anlatan Turhan “Bu çalışmamız neticesinde engelli vatandaşlarımız kamu hizmetlerini elektronik ortamda alabilecek.” dedi. 

ÜCRETSİZ SEYAHAT 

Turhan, Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı’nda, projeyle ilgili çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi. Ulaşım ve iletişim hizmetlerinin sorumluluğunun bakanlığında olması nedeniyle projeyi kendilerinin yürüttüğünü vurgulayan Turhan, 2003 yılından beri engellilik alanında devrimsel adımların atıldığı bir dönemden geçildiğini ifade etti. Turhan, şöyle konuştu: “Gar ve istasyon binalarının engellilere uygun hale getirilmesi için platform, rampa, özel gişeler ve engelli yardım noktaları yaptık.  Engelli vatandaşlarımızın, bir link üzerinden TCDD’den hizmet alabilmelerini sağladık. Engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri olan yolcunun sadece kendisi, engellilik oranı yüzde 50 ve üzerinde olan ağır engelli yolcunun da kendisi ve refakatçisiyle ücretsiz olarak seyahat edebilmesine imkan tanıdık.”      

ATM İÇİN ÇALIŞMA 

Turhan, “Yine görme engelli vatandaşlarımız için bazı PTT Matiklerin para yatırma, para çekme ve makbuz alma ünitelerinin üzerine Braille alfabesiyle ünite adı yazdık. Bununla birlikte yeni alınan ATM’lere görme engellilere uygun ilave klavye takılması çalışmalarına da başlamış bulunuyoruz.” diye konuştu.      

KONYA’YA UĞURLADI 

Bakan Turhan, konuşmaların ardından, projeye katkıda bulunan isimlere plaket takdim etti. Bu kapsamda, yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı, engel tanımayan müzisyenler olarak anılan Aşk Olsun Müzik Grubu üyeleri ile engelli balet Mehmet Sefa Öztürk’e plaket verildi. Aşk Olsun Müzik Grubu’ndan Bünyamin Çevik, Türkiye turnesine çıkmak için, balet Öztürk de dans etmeye uygun tekerlekli sandalye edinmek için Bakan Turhan’dan destek talep etti. 

Ulaştırmada deprem güvenliği  seferberliği 

Bakan Turhan, deprem güvenliğine yönelik yüksek hassasiyet gösterdiklerini belirterek, “Bir yandan mevcut yapılarımızı olası depremlere karşı güçlendirirken, diğer yandan yeni projelerimizde deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz. İmkanlar dahilinde, her şeyimizin yerli ve milli olmasına da özen gösteriyoruz. Bu manada milli olmasına önem verdiğimiz bir konu da deprem yönetmeliği” dedi.

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