Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

EPDK 16 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 16 şirkete lisans verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Farklı piyasalardaki 9 şirketin lisansı sona erdirildi. EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 5 şirkete üretim, 4 şirkete de tedarik lisansı verilirken, 1 şirketin üretim, 2 şirketin de tedarik lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında 2 şirkete madeni yağ, 2 şirkete ihrakiye teslimi, 1 şirkete dağıtıcı ve 1 şirkete de biyodizel işleme lisansı verildi. Aynı piyasadaki 3 şirketin madeni yağ, 2 şirketin ise dağıtıcı lisansı iptal edildi. Doğal gaz piyasasında 1 şirkete spot LNG ithalat lisansı verilirken, LPG piyasasında ise 1 şirketin dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu hafta 8 film vizyona girecek

Bu hafta 8 film vizyona girecek

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA