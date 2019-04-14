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EPDK 26 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve madeni yağ alanlarında faaliyet gösterecek 26 şirkete lisans verildi.

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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 15 şirkete üretim lisansı verilirken, 4 şirketin lisansı sona erdirildi ve 1 firmanın üretim lisansı iptal edildi. LPG piyasasında 3 firmaya dağıtıcı, 2 firmaya da depolama lisansı verilirken, 3 şirketin ise depolama ve 1 şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 2 firmaya madeni yağ lisansı, 2 firmaya dağıtıcı lisansı, 2 firmaya da ihrakiye tesisi lisansı verildi.

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