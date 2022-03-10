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Ekonomi

EPDK Başkanı Yılmaz: Akaryakıt olduğu halde satmıyorsa ciddi şekilde cezalandırıyoruz

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt istasyonlarında stokçuluk yapıldığıyla ilgili iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Eğer talepleri karşılamayan, akaryakıt olduğu halde satmıyorsa onu ciddi şekilde cezalandırıyoruz.' dedi.

10 Mart 2022 Perşembe 07:41 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 07:41
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CNN Türk'e konuşan EPDK Başkanı Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

EPGİS'in 'zam' dediği zaman zam zaten yoktu. Dünyanın her tarafında bunun maliyeti aynı. Ukrayna savaşından kaynaklı Akaryakıt ürünlerinde de ciddi anlamda fiyat artışı oldu. Neticede Rusya dünyanın tedarikçisi. Oralardaki navlunlar, gemi nakliyeleri süreci etkiliyor.

"CİDDİ ŞEKİLDE CEZALANDIRIYORUZ"

Bazı akaryakıt istasyonlarında sınırlı mal verildiğini de duydum. Bu akaryakıt istasyonlarının canını yakıyoruz. Afyon'da bir akaryakıt istasyonundan bir vatandaşımızın akaryakıt ihtiyacın karşılanmadığına yönelik bana ihbar geldi. Bunların hepsini otomasyondan görüyoruz. Eğer talepleri karşılamayan, akaryakıt olduğu halde, satmadığı takdirde onu ciddi şekilde cezalandırıyoruz.

17 senedir tamamen serbest piyasa. Maalesef birtakım sorumsuz basın organlarımız, EPDK resimlerini gösterip, sanki zammı hükümet yapmış gibi gösteriyorlar. Akaryakıta ben zam yapmıyorum. O kadar bilgi kirliliği var ki. Güncel olduğu için siyasete de malzeme yapılıyor. EPDK'ya sorsalar. Formülümüz çok şeffaf. Kapımız da herkese açık.

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