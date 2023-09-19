EPDK Başkanı Yılmaz: Ülkemizdeki şarj istasyonu sayısı artıyor

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'deki şarj istasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, TÜİK'in açıkladığı verileri örnek göstererek, temmuz ayı itibarıyla trafikte yaklaşık 33 bin adet elektrikli araç bulunduğunu ifade etti. Yılmaz, EPDK'nın araç şarj istasyonu sektörün önünü açmaya, elektrikli araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceğini belirterek "Halihazırda 81 ilimizde de şarj istasyonları bulunuyor ve ülkemizdeki şarj istasyonu sayısı her ay neredeyse katlanarak artıyor. Son rakamlara göre 4 bin 221 adet şarj istasyonunda 6 bin 633 adeti AC (yavaş şarj), 2 bin 228 adet DC (hızlı şarj) noktası olmak üzere toplam 8 bin 861 şarj noktasına ulaştık. Ülkemizde yaklaşık her 14 araca bir DC şarj noktası düşüyor ve araç başına düşen dc şarj noktası açısından Türkiye Avrupa genelinde 1. sırada. Elbette bu durum araç sayısı ile doğrudan ilintili ama bir yandan elektrikli araç sayımız hızla artarken aynı süratle şarj noktalarımızın da artması çok önemli. Bu durum sektörümüz adına gerçekten gurur verici" diye konuştu.

"KURUMUMUZ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN ŞARJ@TR MOBİL UYGULAMASINI BÜTÜN ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİNE TAVSİYE EDİYORUZ"

EPDK tarafından geliştirilen mobil uygulama Şarj@TR'yi bütün elektrikli araç sahiplerine tavsiye eden Yılmaz, uygulama ile şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatlarının anlık olarak görülebileceğini hatırlattı. Yılmaz: "Kurumumuz tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulamasını bütün elektrikli araç sahiplerine tavsiye ediyoruz, gerçekten hayatlarını kolaylaştıracak bir uygulama. Ayrıca şarj istasyonlarına ait bilgileri kurumumuzun internet sayfasında yayınlamaya başladık. Vatandaşlarımız internet sayfamızdan -hangi şarj istasyonu nerede gibi- gereken bütün bilgilere ulaşabilecek. Ayrıca ülkemizde 'hangi şehirde şarj hizmeti verilen kaç şarj istasyonu ve kaç şarj noktası var' gibi soruların cevabı da kamuoyu tarafından bu sayfa üzerinden sürekli takip edilebilecek" ifadelerine yer verdi.

Elektrikli araçlara temin edilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynakları ile üretildiğinin belgelendirildiği yeşil şarj istasyonlarının önemine dikkat çeken Yılmaz, "Herhangi bir şarj istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi ile şarj istasyonu bünyesinde tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulması da hâlihazırda mümkün. Artık elektrik depolama ve yenilenebilir enerji üretim tesisi ile bütünleşik şarj istasyonlarının yanı sıra, YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonları ile de elektrikli araçlara şarj hizmeti sunulabilecek. Sektörümüzün bu konuda da yatırımlarını sürdürmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.