İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,111
  • EURO
    7,7056
  • ALTIN
    392.661
  • BIST100
    98575.5
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • EPDK Başkanı'ndan İGDAŞ'a 'fahiş fatura' uyarısı: Gereğini yapmazsa çok ağır cezaları var
Ekonomi

EPDK Başkanı'ndan İGDAŞ'a 'fahiş fatura' uyarısı: Gereğini yapmazsa çok ağır cezaları var

EPDK Başkanı Yılmaz, 'İGDAŞ gereğini yapmalıdır. Gereğini yapmazsa çok ağır cezaları var bunların. Faturalar mevzuata aykırı düzenlenmiş. Sayaç, faturanın terazisidir. Terazi bozulursa güven kalmaz. 75 günlük fatura düzenlenmiş, böyle bir şey kabul edilemez.' dedi.

08 Mayıs 2020 Cuma 10:50 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 10:56
ABONE OL

EPDK Başkanı Yılmaz, İGDAŞ'ın abonelerine gönderdiği fahiş doğal gaz faturalarına ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Yılmaz, "İGDAŞ gereğini yapmalıdır. Gereğini yapmazsa çok ağır cezaları var bunların. Faturalar mevzuata aykırı düzenlenmiş. Sayaç, faturanın terazisidir. Terazi bozulursa güven kalmaz. 75 günlük fatura düzenlenmiş, böyle bir şey kabul edilemez." dedi.

Yılmaz'ın açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Bizim harekete geçmemizin nedeni, faturaların iptal edilmesi için. Faturalar ödendikten sonra biz bu hakkaniyetsiz durumu giderememiş oluruz. Bu yanlış faturaları ödemek zorunda değiller. Doğru faturayı ödemek zorundalar mevzuata göre.

Her bir faturayı ayrı ayrı inceleriz. Akıllarında soru olanlar fotoğraflarını çekip faturaları bize göndersinler. Hangi şirket olursa olsun, tüm şirketleri inceliyoruz. Şu ana kadar düne kadar şikayet gelmemişti. Gelirse harekete geçer, soruşturma açarız. Dün bize gelen bine yakın şikayet oldu. 6.5 milyon abone var. Türkiye'nin 3'te 1'i kadar. Hiçbir firmanı bunu yapmaya hakkı yok. Bir siyasetçi İGDAŞ itibarızlaştırılıyor dedi. Bunu siyasete çekmek çok yanlış. Yanlışı EPDK mı yaptı? Açık, net, faturalar ortada. Süreci yakından takip ediyoruz. İGDAŞ'a talimatı verdik, buna uymak zorundalar. Uygun faturayı üretmek zorundalar. 

Faturayı ödeyenlerle ilgili soruşturmalar sürüyor. Faturasını ödeyenlerin mağduriyetini de gidereceğiz. Gerekirse haksızlıklar varsa iadeleri sağlayacağız. Yasal faizi ile mahsup ettireceğiz." (Sabah)

Bakan Selçuk, ''Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'' kapsamında, Hakkari'de görev yapan öğretmenlerle buluştu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.