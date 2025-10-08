İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7179
  • EURO
    48,4986
  • ALTIN
    5408.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

EPDK, LPG kriterlerini güncelledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), LPG piyasasında uygulanacak kriterlere ilişkin yönetmeliklerde değişikliğe giderek sektörde yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
EPDK, LPG kriterlerini güncelledi
ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında uygulanacak kriterlere ilişkin yönetmelikler revize edildi.

Kurumun, "LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka dağıtıcıya satamayacak.

Onaya tabi depolama tarifesi kapsamındaki depolama tesislerine bağlı ve taşıma lisansı bulunan boru hatları için uygulanan hizmet bedelleri eşit taraflar arasında ayrım oluşturacak şekilde belirlenemeyecek.

Bu tesislerde depolama tarifelerine aykırı ya da bozucu nitelikte anlaşma veya eylemlerde bulunulamayacak.

Depolama tesislerinde boş kapasitesi bulunan lisans sahipleri, depoladığı LPG'ye ilişkin bozucu veya risk artırıcı olumsuz etkileri olmaması koşuluyla tesislerine yönelik depolama taleplerini karşılamakla yükümlü olacak.

Depolama lisansı sahipleri, tesislere ilişkin depolama tarife önerilerini ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlayarak EPDK'ye sunacak ve Kurul Kararı ile onaylanmış tarifeleri uygulayacak.

Yönetmeliğin ilk maddesi 1 Ocak 2026'da, diğer maddeleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

Öte yandan, Kurumun LPG Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • EPDK düzenleme
  • LPG piyasası
  • yeni düzenlemeler

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.