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Ekonomi

EPDK referans fiyat olan piyasa takas fiyatı tavan fiyatını yükseltti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik üreticileri ve tedarikçi şirketler için referans fiyat olan piyasa takas fiyatı tavan fiyatının yükseltildiğini duyurdu.

IHA4 Temmuz 2023 Salı 10:17 - Güncelleme:
EPDK referans fiyat olan piyasa takas fiyatı tavan fiyatını yükseltti
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu toplanarak elektrik sektörünü ve özellikle de elektrik üreticilerini yakından ilgilendiren önemli bir karar aldı. Elektrik üreticileri ve tedarikçi şirketler için referans fiyat olan Piyasa Takas Fiyatı (PTF) tavan fiyatı 2600 TL/MWh'den 2700 TL/MWH'ye yükseltildi.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz AUF ile başlatılan arz güvenliği ve tüketiciyi koruma odaklı sürecin devam ettiğini ve PTF tavan fiyatında yapılan bu artışın elektrik üreticileri ve tedarikçi şirketleri doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, "Kaynakların en doğru ve en ekonomik şekilde kullanımı önceliğimiz ve bunu teşvik ediyoruz. Bu yükselişin piyasadaki fiyat rekabetini arttırmasını ve tüm tüketici grupları dahil bütün paydaşlar için avantajlar getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KARAR TÜKETİCİLERİN FATURALARINI ETKİLEMEYECEK

Özellikle internet medyasında daha fazla tık alabilmek için elektrik fiyatları ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı haberlere rastlandığını belirten Yılmaz; 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen tarifelerde nihai faturayı etkileyecek bir karar olmamasına rağmen elektriğe zam haberleri ile karşılaştıklarını vurguladı. Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti:

"Azami uzlaştırma fiyat mekanizması ile arz güvenliğini ve tüketicilerimizi korumaya devam ediyoruz. Bir kez daha özellikle vurgulamak istiyorum elektrik üreticileri ve tedarikçileri için referans fiyat olan PTF tavan fiyatının yükseltilmesi vatandaşlarımızın faturalarına yönelik bir artış değil. AUF le uyumlu şekilde tedarikçileri daha ekonomik kaynağa yöneltecek bir adım. Böylelikle portföyleri genişleyecek. Üreticiler açısından daha rekabetçi bir fiyat seviyesi oluşacak. Özellikle pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ile fiyat hareketlerinde yaşanan arızi durumların ortadan kaldırılmasına yönelik yeni bir adım atmış olduk. Dün olduğu gibi yarın da fiyat hareketlerini titizlikle izlemeyi ve tüketicilerimizin korunmasına yönelik gerekli adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz"

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