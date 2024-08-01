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Ekonomi

EPDK: Yüzde 38'lik doğal gaz zammının konutlara etkisi yüzde 24,4 düzeyinde

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 38 oranında artış yapıldığının duyurulmasıyla ilgili, 'Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar, birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır. Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir' açıklamasını yaptı.

DHA1 Ağustos 2024 Perşembe 13:20 - Güncelleme:
EPDK: Yüzde 38'lik doğal gaz zammının konutlara etkisi yüzde 24,4 düzeyinde
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EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli doğal gaz tarifelerinin dün BOTAŞ tarafından kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı. Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışların birim gaz alım bedeline yansıyan artışlar olduğu vurgulanarak, "Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir. Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır. Diğer bir deyişle 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkmıştır. Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin, elektrik üretimi hariç kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise Türkiye geneli için ortalama yüzde 28,7 oranında artmıştır. Söz konusu tüketiciler için 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 11,8 TL'den 15,2 TL'ye çıkmıştır" denildi.

  • EPDK
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  • fiyat artışı

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