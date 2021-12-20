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Ekonomi

EPDK'dan akaryakıt fiyatları hakkında yeni duyuru!

EPDK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili, 'Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur' açıklamasını yaptı.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 23:34 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 23:57
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EPDK'den yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsurun petrol fiyatları ve döviz hareketleri olduğu belirtildi.

Döviz kurlarında yaşanan düşüşün akaryakıt piyasasına etkisinin değerlendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteğiyle durdurulmuştur. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz."

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