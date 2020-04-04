İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
Ekonomi

EPDK'dan ''mücbir sebep'' kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 35. Maddesi ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 19.maddesi kapsamında 'mücbir sebep' olarak kabul edilmesine karar verildi.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 08:58 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 08:58
ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle, ön lisans ve üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin süreli yükümlülükleri, 10 Mart 2020 tarihinde veya sonrasında sona erecek aşağıda bahsi geçen faaliyetlerin, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir defaya mahsus, söz konusu sürelerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 ay süreyle uzatılması kararı alındı.

Karara göre, önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, önlisans süreleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönemle, inşaat dönemi yükümlülük erteleme süreleri, gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir defaya mahsus, söz konusu sürelerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 ay süreyle uzatılması kararı alındı.

Bununla beraber, tadil işleri kapsamındaki yükümlülüklere ilişkin süreler, birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri, eskisinin devamı niteliğinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve bir defaya mahsus, üç ay süreyle uzamış olarak kabul edilmesine karar verildi.

Bu arada, Elektrik Piyasasında, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Kapsamında kurulması öngörülen, üretim tesislerinden bağlantı anlaşması süresi 10 Mart 2020 tarihinde veya sonrasında, sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir defaya mahsus, söz konusu sürelerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 ay süreyle uzatılması kararı alındı. 

Halk TV'den kirli algı operasyonu! Sağlık çalışanlarını öldü diye servis ettiler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı
Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!
ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!

ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Zor durumdayız
Zor durumdayız

Zor durumdayız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.