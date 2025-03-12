İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2025 Çarşamba / 13 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6135
  • EURO
    39,9309
  • ALTIN
    3429.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

EPDK'dan PALGAZ'a 10 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geçen yıl izinsiz kazı kaynaklı meydana gelen doğal gaz kesintileri ve patlamalarla ilgili soruşturma kapsamında Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (PALGAZ) 10 milyon 52 bin 70 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 09:57 - Güncelleme:
EPDK'dan PALGAZ'a 10 milyon lira ceza
ABONE OL

AA muhabirinin EPDK'den edindiği bilgiye göre, 28 Aralık 2024'te Darıca'da inşaat firması tarafından gerçekleştirilen izinsiz kazı çalışması sırasında doğal gaz şebekesinin zarar görmesi sonucu bazı binalarda meydana gelen patlamalar ve gaz kesintileriyle ilgili başlatılan soruşturma geçen hafta tamamlandı.

Yürütülen soruşturma neticesinde, bölgede doğal gaz dağıtım faaliyeti yürüten PALGAZ'a toplam 10 milyon 52 bin 70 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

EPDK, şirketi sorumlu olduğu tüm dağıtım şebekesinde fiziki kontrollerini ilgili mevzuata uygun şekilde yapması ve gereken tüm bakım ve onarım faaliyetlerini 30 Eylül'e kadar tamamlaması için ayrıca ihtar etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.