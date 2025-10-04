İSTANBUL 21°C / 15°C
Ekonomi

EPDK'nın kararı Resmi Gazete'de... Depolama tesisleri için tarifeler değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun bazı akaryakıt depolama tesislerine ilişkin iletim ve depolama tarifelerinin değiştirilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 Ekim 2025 Cumartesi 09:12
EPDK'nın kararı Resmi Gazete'de... Depolama tesisleri için tarifeler değişti
ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bazı akaryakıt depolama tesislerine ilişkin iletim ve depolama tarifeleri tadil edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Opet Petrolcülük AŞ'nin Körfez Tesisi, Marmara Ereğlisi Tesisi, Mersin Tesisi, Marmara Boru Hatları (Transit) Tesisi, Marmara Boru Hatları (Milli) Tesisi, İzmit Boru Hatları Tesisi'ne ilişkin depolama ve iletim tarifesi tadil edilerek onaylandı.

Körfez Terminali'nde günlük depolama hizmet bedeli, benzin ve motorin türleri için metreküp başına 1,88 lira, havacılık yakıt türleri için 4,15 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin de benzin ve motorin türleri için metreküp başına 105,55 lira, havacılık yakıtı türleri için 214,70 lira olarak uygulanmasına karar verildi.

Marmara Ereğlisi Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, benzin ve motorin türleri için metreküp başına 1,88 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin de benzin ve motorin türleri için 134,84 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Mersin Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, benzin ve motorin türleri için metreküp başına 1,84 lira, havacılık yakıt türleri için 1,55 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedeli de benzin türleri için 92,03 lira, motorin türleri için 143,79 lira, havacılık yakıt türleri için 46 lira olarak uygulanacak.

Marmara Boru Hatları (Transit) Tesisi'nde iletim hizmet bedeli, motorin türleri için 3,15 lira olarak belirlendi. Marmara Boru Hatları (Milli) Tesisi'nde ise iletim hizmet bedelinin benzin ve motorin türleri için 3,14 lira olarak uygulanmasına karar verildi.

İzmit Boru Hatları Tesisi'nde iletim hizmet bedelinin benzin, motorin ve havacılık yakıtı türleri için 11,93 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

