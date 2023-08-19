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Ekonomi

EPDK'nın tedbirler yönetmeliği Resmi Gazete'de

Doğal gaz dağıtımı hizmetinin aksamaması ve tüketicilerin korunmasına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tedbirler Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

IHA19 Ağustos 2023 Cumartesi 01:15 - Güncelleme:
EPDK'nın tedbirler yönetmeliği Resmi Gazete'de
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Doğal gaz dağıtımı lisanslarına ilişkin tedbirler yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, EPDK; doğal gazın kaliteli , sürekli ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde tüketicilerin kullanımına sunulmasına engel teşkil edebilecek durumlarda önceden tedbir alacak. Dağıtım faaliyetini niteliğini ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi gibi hallerde EPDK, dağıtım yapan şirketlerin yönetimlerini değiştirebilecek ve en kısa sürede satış ihalesi çıkarılarak yeni lisans sahibini belirlenecek.

"DAĞITIM HİZMETLERİNİN KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin açıklamada bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Doğal gazda büyük hedeflerimiz var. 2026 sonuna kadar inşallah 1000 yerleşim noktasına (ilçe-belde) doğal gaz konforunu ulaştıracağız. Bütün dağıtım şirketlerimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklar var. Yaptığımız bu düzenleme ile 1000 yerleşim yeri hedefine emin adımlarla ilerlerken ortaya çıkabilecek olası yönetimsel zafiyetleri önceden tespit edecek ve dağıtım hizmetlerinin de kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlayacağız" dedi.

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