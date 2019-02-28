ePTTAVM tanzim giriş? PTT e-Tanzim satış fiyatları ne kadar? Satış noktaları

ePTTAVM tanzim satış nedir? e-Tanzim satış fiyatları ne kadar? soruların yanıtları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Tanzim satış noktalarına gösterilen yoğun ilginin ardından ePTTAVM tanzim satış da vatandaşların en çok araştırma yaptığı konular arasında. .Sebze ve meyvede marketlerde ve pazarlarda vatandaşlara uygulanan fahiş fiyatlar sonrası kurulan tanzim satış noktalarına gösterilen yoğun ilgi ile birlikte ePTT AŞ güvencesiyle internet üzerinden satışlar başladı. Peki PTT e-tanzim satış fiyatları ne kadar? Hangi illerde www.epttavm.com üzerinden satış yapılıyor?İşte İstanbul Ankara ve İzmir’deki tanzim satış noktaları ve ePTTAVM tanzim satış işlemleri…

E-TANZİM'DE HANGİ ÜRÜNLER SATILIYOR?

Belediyenin tanzim satış noktalarının ardından onlineda da tanzim satış noktaları devrede. Evden verilen siparişlerin hazırlanarak kapınıza kadar teslim edildiği ePttAVM'nin üye sayısı e-tanzim'den sonra 2,5 milyonu aştı. E-tanzim'de günde 7 ton sipariş alınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Şubat'ta Sincan mitinginde duyurduğu bakliyatta tanzim satış hayata geçiyor. Tanzim satış noktalarında ürün çeşitliliği artıyor, sebzenin yanı sıra meyve ve kuru bakliyat da tezgahlardaki yerini alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara ve İstanbul'da kurulan tanzim satış noktalarında nohut, pirinç ve yeşil mercimek ile elma satışı 26 Şubat itibariyle başladı.

Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı satışa sunulacak olan kuru bakliyatlar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) temin edilecek. Bakliyat ürünleri 2 kilogramlık paketler halinde alıcılara sunulacak. Etiket fiyatları da TMO tarafından belirlenecek. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla satışa sunulan 10 çeşit sebzeden sonra meyve satışı da elmayla başlayacak. Elma, tanzim satışta kilogramı 3 liradan satılacak.

E-PTT TANZİM KARGO ÜCRETİ NE KADAR?

Tanzim satış www.epttavm.com üzerinden gerçekleştiriliyor. Tanzim satış da aynı üründen en fazla 3 kilo alınabiliniyor.

Kargo ücretinde iste ilk 2 kilo 3.70 TL. 3'üncü kiloda kargo ücreti 4.10 TL oluyor. 5. kilo'da ise ödeyeceğiniz kargo ücreti 4,90 TL'ye çıkıyor. Alınan ürünlerin miktarı arttıkça kargo ücreti de artıyor.

Sebze ve meyveyi direkt üreticiden tüketiciye ulaştırmak için kurulan satış noktaları, hiçbir kar gözetmeden ürün satışını gerçekleştiriyor.

İlk etapta satışa sunulan patates, soğan, domates, salatalık, patlıcan, ıspanak ve biber çeşitleri, marketteki fiyatlardan yüzde 70, pazarlardaki fiyatlardan ise yarı yarıya indirimli satılıyor. Mobil tanzim satış noktası, her gün saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak.

ANKARA'DA 15 NOKTAYA KURULDU

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

Sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış için Ankara Büyükşehir Belediyesince, satış noktaları kurulmaya başlandı.

İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

Tanzim sebze ve meyveden sonra tanzim bakliyatla ilgili beklenen haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamayla pirinç, nohut ve mercimeğin fiyatını duyurdu.

Buna göre nohut 5.5 liradan mercimek ise 4.5 liradan satılacak. 6 liradan satılacak olan pirinç ise önümüzdeki hafta tanzim bakliyat satış noktalarında olacak.

KAÇ KİLO VERİLECEK?

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) temin edilecek bakliyat ürünlerinde, nohut ve mercimek 2'şer kilogramlık, pirinç ise 5 kilogramlık paketler halinde satışa sunulacak. İlk kez satış noktalarındaki tezgâhlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak.

Nohut: 5.50 TL

Yeşil Mercimek: 4.50 TL

Pirinç: 6 TL

YÜZDE KIR DAHA UCUZ OLACAK

Tanzim satış noktalarında satışa sunulacak ürünler marketlere göre yaklaşık yüzde 40, toptan fiyatlara göre ise nohutta yüzde 30, yeşil mercimekte ise yüzde 20 daha ucuz olacak. 8-9 milimetrelik nohudun kilosu tanzimde 5.50 TL'den satılırken, marketlerde 7.25 TL, toptancılarda ise 8 TL. Tanzimde 4.50 TL'den satılan yeşil mercimeğin kilosu ise toptancılarda 5 ila 6 TL arasında değişirken, marketlerde 5.75 ila 6.45 TL arasında. Tanzimde 6 TL'den satılan Osmancık pirinç ise markette en ucuz 7.45 TL.

EPTT AVM NEDİR?

PTT tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal alışveriş merkezi olan ePTTAVM.com, dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım‘ın da katıldığı özel bir toplantıyla 17 Mayıs 2012’de İzmir’de açıldı.

Türkiye’nin en güvenilir e-Ticaret platformu olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen ePttAVM.com, arkasına 177 yıllık PTT güvencesini de alarak bugüne kadar hiçbir e- Ticaret sitesinin gidemediği, ülkemizin en ücra köşelerine e-Ticaret hizmeti sunmaktan gurur duymaktadır.

Ülkemizde gelişmekte olan e-Ticaret sektöründe en önemli değer olan ‘güven’ unsurunu yeniden yapılandırıp, müşterilerimize koşulsuz şartsız bu unsuru sunmaktayız. ePttAVM.com dinamik yapısı, kolay kullanımı, avantajlı alışveriş imkanı ile 17 Mayıs 2012 tarihinden itibaren her geçen gün daha geniş bir kitleye ulaşmaktadır.

Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal alışveriş merkezi olarak hayata geçen ePttAVM.com yenilikçi vizyonunu her geçen gün geliştirmekte ve kullanıcılarına sunmaktadır.

TANZİM SATIŞ NEDİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas’ta yaptığı açıklamada, “Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız ve ucuza satış yaparız.” demişti. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Nice saldırılarda bulundular. Şimdi de kalkmışlar yok patatesti, yok soğandı... Biz bunu düzeltiriz. Tanzim satışları belediyelerin eliyle kurarız ve en ucuz fiyata bu ürünleri getiririz. İstanbul'da görece geldiğimde fırıncılar bunu yapmıştı. Şehrin belli bölgelerine 3 tane ekmek fabrikası kurduk ve fiyatları da bir anda düşürdük." cümlelerine yer vermişti.

Belediyelerle Tarım Kredi Kooperatifleri bir çalışma hazırladı ve mobil araçlarda tanzim meyve sebze satışına başlandı. Tanzim satış sayesinde vatandaşlar, sebze ve meyveleri marketlerdeki, pazardaki fiyatlardan ucuza satın alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tanzim satış mağazalarına ilişkin, "İlk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız." demişti.

Tanzim, kelime manasıyla düzen verme ve yoluna koyma anlamı taşımaktadır. Tanzim satış ise Türkiye'de 1973 yılında Tansa adı ile satışa başlamıştır.

1976 yılına gelindiğinde, "Tanzim Satışlar Müdürlüğü" çatısı altında, İzmir Konak'ta ilk mağaza açıldı; mağaza sayısı, 1986 yılında 12'ye ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte ortaya çıkan şirketleşme düşüncesi doğrultusunda, 15 Aralık 1986 tarihinde Tansaş İzmir Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Ticaret A.Ş. kuruldu.

1996 yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tansaş hisselerinin %32.98'i halka açıldı. 1999 yılında hisselerini Doğuş Grubu satın aldı. Tansaş, hizmet kalitesini yükseltmek ve verimliliği daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla, 2002 yılı içinde, Macrocenter'ı kendi bünyesine kattı. Tansaş, 10 Kasım 2005'te Migros bünyesine satıldı. Sektör lideri ile birleşmenin etkisi ile sektördeki gücünü artırarak müşterilerine hizmete devam ederek büyümektedir. 2008 yılı sonunda Tansaş mağaza sayısını 270'e çıkartmıştır. 2016 yılında Migros ile birleşmiştir.

İSTANBUL'DAKİ TANZİM SATIŞ NOKTALARI

KAĞITHANE MEYDANI

ÜMRANİYE MEYDANI

MECİDİYEKÖY MEYDANI

ESENLER MEYDANI

AVCILAR MEYDANI

ESENYURT MEYDANI

KADIKÖY MEYDANI

ÇEKMEKÖY MEYDANI

BAKIRKÖY MEYDANI

K.ÇEKMECE MEYDANI

AKSARAY MEYDANI

ZEYTİNBURNU MEYDANI

EMİNÖNÜ MEYDANI

BAHÇEŞEHİR 1.KISIM