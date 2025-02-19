Erbil'de Türk damgası: Bölge hükümetinin tüm kademelerinin Türkiye ile iyi ilişkileri var

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği heyeti Erbil Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Türk iş heyetinin buradaki toplantısına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı ile Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yetkilileri ve Erbil Valisi Ümit Hoşnav'ın yanı sıra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu yetkilileri ve iş insanları da katıldı.

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamaran Salih, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin yüzde 25'inin IKBY ile olduğunu belirterek, Erbil'de iş yapan Türk şirketlerinin sayısının 1064 olduğunu dile getirdi.

Türk heyetinden bölge şirketlerine yardım ve kolaylık sağlayabilmelerini talep ettiklerini aktaran Salih, Mersin Limanı'ndan Irak'a ve bölgeye gönderilenlerin iki ülke için de fayda sağladığını ve kendilerinin de ilgili şirketlere yardımcı olduklarını kaydetti.

Erbil Valisi Hoşnav da ziyaretin ve kurulan ilişkilerin önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz de ticarete verilen önemi destekliyoruz. Şüphesiz bölge hükümetinin tüm kademelerinin Türkiye ile iyi ilişkileri var." ifadelerini kullandı.