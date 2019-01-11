Erciyes 1 ayda 400 bin kişiyi ağırladı

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan doğası, sunduğu imkanlar, birçoğu dünyaya örnek modern yapılarıyla yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te, kar kalınlığı 100 santimetreye ulaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği Erciyes Master Planı kapsamında uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.

2018-2019 kayak sezonunu 30 gün önce açan Erciyes Dağı'nda ziyaretçi sayısı 400 bine ulaştı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak sezonunu geç açmalarına karşın kar yağışı olarak bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Kayak merkezinde bütün pistlerin açık olduğunu belirten Cıngı, "Hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz pistlerimizde. Sezon başından itibaren toplam ziyaretçi sayımız 400 bini buldu. Bizim hedefimiz bu sezon 2 milyon kişi sayısına ulaşmak. İlk ay için hedefimizi tutturduğumuzu söyleyebiliriz. Bu kadar kişiyi burada ağırlamak kolay değil, Erciyes Dağında altyapımız çok sağlam. Bu imkanları sağlarken uygun fiyatlar sunuyoruz." dedi.