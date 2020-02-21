Erciyes Anadolu Holding 2019'u rekorla kapattı

21 Şubat 2020 Cuma12:45 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:48

Erciyes Anadolu Holding’in 2018 (Ocak-Aralık) yılında 9,8 milyar TL olan cirosu % 14,3’lük artışla 2019 yılında (Ocak- Aralık) 11,2 milyar TL’ye yükseldi. Basın toplantısında finansal sonuçları değerlendiren TMSF Başkanı Muhiddin Gülal; ‘Başarılı bir yıl geçirdik. Finansal sonuçlarımız ile Türkiye ekonomisine güç katmaya devam edeceğiz. Ülkemize değer katan, bizi daha rekabetçi kılan yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Erciyes Anadolu Holding’in 2018 yılında (Ocak-Aralık) 9,8 Milyar TL olan cirosu %14,3’lük artışla 2019 yılında (Ocak-Aralık) 11,2 Milyar TL’ye yükselmiştir.

Basın toplantısında holdingin 2019 yılındaki finansal performansı, hedef ve stratejilere ilişkin bir sunum gerçekleştiren Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ceo’su Dr. Alpaslan Baki Ertekin “2019 yılındaki zorlu koşullara rağmen disiplinli yönetim anlayışımız ve ülkemize duyduğumuz güvenle uluslararası pazarlarda başarılı sonuçlar almayı sürdürdük ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ettik. Zorlu piyasa koşullarında ülke ekonomisine ihracat ile katkı sağlamanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Ertekin “2016-2019 yılları bazında faaliyet karlılığındaki büyüme %68,6, yine aynı dönem net karlılık %75,5 olarak gerçekleşmiştir“ dedi.

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ceo’su Dr. Alpaslan Baki Ertekin

Tüm şirket ve markalarda gerçekleştirilen yatırımlara da detaylı bir şekilde değinen Alpaslan Baki Ertekin; ‘’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde toplam 7 grup şirketi ile yer alan Erciyes Anadolu Holding 2019 yılında sahip olduğu güçlü insan kaynağıyla, marka yatırımları, inovasyon, endüstri 4.0 ve teknoloji alanında yaptığı yatırımlara da hız vermiştir. Bu açıdan sosyal sorumluluk konusunda üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyor; eğitim, sağlık, tarih ve kültür, sanat ve spor alanlarında sosyal sorumluluk projelerine özen gösteriyoruz’ ifadelerini kullandı.