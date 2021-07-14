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Ekonomi

Erciyes Anadolu Holding ile mobilyada çifte bayram

Erciyes Anadolu Holding çatısı altında yer alan Türkiye'nin lider mobilya markaları İstikbal, Bellona ve Mondihome ile evlere çifte bayram geliyor.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:58 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:58
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve hemen ardından karşılayacağımız Kurban Bayramı öncesinde mobilya sektörünün üç büyük ismi bayram gibi bir kampanyaya imza atıyor. 14-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan Bayram Kampanyası'nda mevcut kampanyalara ilave %10 indirim geçerli olacak.

Yılların değişmeyen güçlü ve güvenilir markası İstikbal, genç ve dinamik ürünleriyle her tarza yakışan Bellona ve evini yenilemek isteyenlerin markası Mondihome geniş bayi ağı ve zengin ürün yelpazesiyle Bayram Kampanyası'nda da evleri güzelleştirmeye devam edecek.

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