Erciyes Üniversitesinin sütleri işleniyor, 30 çeşit ürün haline geliyor

AA 15 Haziran 2021 Salı 15:11 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 15:11

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi çiftliğinde beslenen büyükbaş hayvanların sütleri, KAYÜ'nün 15 Temmuz Yerleşkesindeki merkezinde modern yöntemlerle işleniyor.

Merkezde öğrencilerin de katkısıyla pastörize süt başta olmak üzere tereyağı, dondurma, yoğurt, kaymak, kaşar peyniri, mozzarella gibi süt ürünleri elde ediliyor.

Önceleri üniversite kampüsünde satılan ürünler, talebin artması üzerine 4 satış noktasında vatandaşların beğenisine sunuldu.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Hasan Cankurt, AA muhabirine, günlük 2 bin 500 litre sütü işleyerek, 30 çeşit ürün elde ettiklerini belirtti.

Merkezin daha önceleri Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulundaki atölyede faaliyetlerini sürdürdüğünü anımsatan Cankurt, şöyle devam etti:

"Şu anda merkez çatısı altında hizmet veriyoruz. Burada tamamen hijyenik ortamlarda, gıda katkı maddeleri kullanılmadan süt ürünleri üretiliyor. Ürünlerimiz yarım yağlı bile değil, tüm ürünler tam yağlı. Kıvam artırıcı ve kimyasal ürün kullanmıyoruz. Burası aynı zamanda bir araştırma merkezi. Öğrencilerimizle çeşitli araştırmalar yürütüyoruz, lisansüstü çalışmaları ve Ar-Ge faaliyetlerini de burada yürütüyoruz. 2019 yılında 10 ürünün patenti için başvurduk. Verimli ve aktif bir merkeziz. Kendi öğrencilerimizin dışında başka üniversitelerden öğrenciler de hem ders uygulamaları hem staj için buraya geliyor. Bölgeye hitap ediyoruz ve bölge insanının doğal gıdaya ulaşmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Toplumsal faydayı göz önünde bulunduruyoruz."

- "PEYNİR DÖNERİ DIŞINDAKİ ÜRÜNLERİN PATENT SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Farklı ürünler de geliştirdiklerini anlatan Cankurt, "Sucuk baharatlı kaşar ürettik, çiğ ürün koymadan, ürünün raf ömrünü etkilemeden sucukta kullanılan baharatları kaşar peynirinde kullandık. Çok beğenildi. Çemenli kaşar ürettik. Ayrıca patentini aldığımız peynir dönerini ürettik. Ancak ham madde ve personel yetersizliğinden dolayı şimdilik bunların üretimine ara verdik. Rutin ürünlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Peynir döneri dışındaki ürünlerin patent süreci de devam ediyor." diye konuştu.

Cankurt, ürettikleri doğal ürünlere ilginin çok iyi olduğunu, ikisi yerleşke içinde 4 satış noktasında ürünleri satışa sunduklarını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da KAYÜ'nün uygulama ve proje odaklı çalışan, iş dünyasıyla bütünleşen, toplumsal fayda gösteren, bölgesel kalkınmaya fayda sağlayan ve nitelikli insan yetiştiren bir üniversite olduğunu söyledi.

Safiye Çıkrıkçıoğlu Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin de bu kapsamda faaliyet gösterdiğini aktaran Karamustafa, "Burası iş dünyasıyla hareket edebilecek kabiliyete sahip. Kayseri Üniversitesinin iş dünyasıyla entegrasyonunu bu merkezde görüyoruz. Vatandaşlarımız sağlıklı, hijyenik ürünlerle buluşuyor. Yerel yönetimlerin ve iş dünyasındaki paydaşların birlikte oluşturduğu projelerle burada vizyon oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.