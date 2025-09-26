Erdoğan-Trump görüşmesi Arap basınında geniş yankı buldu

Temasların Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği vurgulanan haberlerde savunma ve askeri konular öne çıkarıldı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Erdoğan-Trump buluşmasını "Erdoğan–Trump görüşmesinin ardından Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişme ufukları" başlığıyla duyurdu.



Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonu ise Erdoğan'ın Trump ile F-35 satın alımı için müzakere edeceğini aktardı. Al Jazeera ve Sky News Arabia, F-16 ve F-35 dosyalarının masada olduğunu ve Washington'un yaptırımların kaldırılmasını gündemine alabileceğini belirtti.



Enerji konusu da Arap medyasında geniş yer buldu. El-Quds El-Arabi ve Al Arabiya, Trump'ın Erdoğan'a Rusya'dan petrol alımını durdurmasını teşvik ettiğini ve bunun karşılığında savunma alanında kolaylık sağlanabileceğinin ima edildiğini kaydetti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News Arabia, görüşmeyi "Trump, Erdoğan'ı Rusya'dan artık petrol almamaya davet etti. Gazze'yi de konuştu" başlığıyla verdi.

- TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ROLÜNE VURGU

Gazze meselesi, Arap basınının odaklandığı başlıklardan biri oldu. Kudüs merkezli kaynaklar, Trump'ın Gazze'de "yakın bir anlaşma" beklentisini dile getirdiğini ve Türkiye'nin arabuluculuk rolüne işaret ettiğini aktardı.

Al Jazeera, görüşmeyi stratejik bir çerçevede yorumlarken, Körfez medyası enerji ve yaptırımlar boyutuna ağırlık verdi. LBC, Trump'ın Erdoğan'ın bölgesel barışa katkı sağlayabileceğine dair ifadesini öne çıkardı.

Sky News Arabia'nın başlığında Trump ve Erdoğan'ın Gazze'yi de konuştuğuna dikkat çekildi.



ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyerek, askeri işbirliği ve ticari ilişkiler dahil ikili ve bölgesel konuları ele aldıkları aktarılan haberde, Trump ve Erdoğan'ın Ukrayna savaşından dolayı Rusya'yla ilişkilerin geleceğini görüştüklerine işaret edildi.

Haberde, Trump'ın Türkiye ile mutabakatı "bölgede istikrarın sağlanmasının anahtarı" olarak tanımladığı aktarıldı.

Moskova merkezli Rusia Today'in Arapça yayın yapan kanalı RT Arabic ise Washington'daki görüşmeyi, "Trump: Erdoğan çetin ve kendisine güveni olan biridir ancak onu seviyorum" başlığıyla verdi.

ABD Başkanı Trump'ın Türk mevkidaşı Erdoğan'ı çetin ve kendisine güveni olan biri olarak nitelendirdiği vurgulanan haberde, Trump'ın söz konusu görüşmede Erdoğan'a hayranlığını dile getirdiği kaydedildi.