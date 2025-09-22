Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme, uluslararası medyanın gündemine oturdu.

Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada BM Genel Kurulu için ABD'yi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceklerini duyurdu.

"İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEĞİNE İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Trump'ın açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz doğrultusunda bölgemizdeki savaşların ve çatışmaların son bulmasına katkı sağlayacağına, ayrıca ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da pekiştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

F-35 GÖRÜŞMELERİ

25 Eylül'de Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak olan Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu sözlere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağım. Kendisiyle Boeing uçaklarının büyük çaplı alımı, kapsamlı bir F-16 anlaşması ve olumlu seyreden F-35 görüşmeleri başta olmak üzere birçok ticari ve askeri anlaşmayı ele alacağız."

IEIDISEIS: ERDOĞAN'IN DAVET EDİLDİ, MİÇOTAKİS EDİLMEDİ

Yunanistan'ın Iideseis gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da misafir edecek olmasının Atina'da tedirginlik oluşturduğunu aktardı. Haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in henüz benzer bir davet almamış olmasının, Washington'ın Türkiye ile Yunanistan'a yönelik tutumundaki farklılığı ortaya koyduğu yorumu yapıldı.

PERDE ARKASI DİPLOMATİK MÜCADELE

Gazeteye konuşan Yunan kaynaklar, özellikle F-35 satışı başta olmak üzere savunma sanayine dair kritik başlıklarda perde arkasında yoğun bir diplomatik mücadele yaşandığını ifade etti.

MİÇOTAKİS, BIDEN'A VERDİĞİ DESTEĞİN KARŞILIĞINI ALAMADI

Iideseis'in haberinde, Trump ile Erdoğan arasında planlanan Beyaz Saray görüşmesinin Yunanistan'da yakından izlendiği belirtildi. İki liderin gündeminde yer alacak F-35 savaş uçaklarının tedariki gibi hassas konuların Atina'da ciddi endişelere yol açtığı vurgulandı. Ayrıca Miçotakis'in, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde verdiği koşulsuz desteğin, mevcut Trump yönetiminde aynı karşılığı bulamadığına dikkat çekildi.

ERDOĞAN ÖNCE TRUMP İLE ARDINDAN MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞECEK

Habere göre, Yunan diplomasisini zorlayan bir diğer unsur ise Trump-Erdoğan görüşmesinin, Miçotakis-Erdoğan buluşmasının hemen ardından yapılacak olması. Bu durumun, Atina'yı Doğu Akdeniz'deki çıkarları ve Ankara'nın giderek artan bölgesel etkisi gibi kritik başlıklarda bekle-gör politikasına mecbur bıraktığı ifade edildi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Iideseis ayrıca, Yunan hükümetinin BM Genel Kurulu resepsiyonu sırasında Başbakan Miçotakis ile Başkan Trump arasında en azından kısa bir görüşme sağlanabilmesi için yoğun ve koordineli bir diplomasi trafiği yürüttüğünü aktardı.

KATHIMERINI: YUNANİSTAN, ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi, Atina yönetiminin Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin SAFE programı dışında bırakma çabalarının Ankara'da rahatsızlık oluşturduğunu aktardı. Haberde, Yunan diplomatların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yapacağı görüşmeyi dikkatle izlediği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-35 savaş uçaklarının alımı için Trump ile temaslarda bulunacağına dikkat çeken Kathimerini, Yunanistan'ın ABD Kongresi'ndeki lobiler aracılığıyla bu girişimi engellemek istediğini kaydetti.