Erdoğan Yıldırım: Gayrimenkul sektöründe yapay zeka oldukça fazla kullanılıyor

İş dünyasının son zamanlarda dijitalleşme ile yenilikçi çalışmalara katkıda bulunduğunu belirten Erdoğan Yıldırım, geleneksel uygulamaların azalmaya başladığını ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarında bu hususa yer veren Yıldırım, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Artık gayrimenkul sektöründeki pek çok firma, çalışmalarının temeline dijitalleşmeyi koymuş bulunmakta. Bu durum, sektör ve firmalar açısından oldukça önemli. Çünkü dijitalleşme birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de yenilikçi çalışmalara olanak tanıyor. Yapılacak çalışmaları takip etmek, sistemli bir çalışma oluşturmak; dijitalleşme ile çok daha kolay. Yapılan araştırmalar, sektörde dijitalleşmenin ciddiye alındığını gösteriyor."



DİJİTALLEŞMENİN OLUMLU ETKİLERİNİ GÖRMEK MÜMKÜN



Gayrimenkul sektöründe müşteri ile iletişimin hızlı ve profesyonel bir şekilde sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Sektör satış odaklı olduğundan müşteriyle doğru ve sistemli bir iletişim her şeyden önemli. Müşterilerin sorunlarına zamanında yanıt vermek, müşteri kararlarını doğrudan etkileyen bir durum. Bunun yanı sıra iletişim için sunulan kanalların çokluğu, müşteriye ulaşılabilirlik açısından güven veriyor. E-posta, canlı destek, telefon görüşmesi, WhatsApp olmak üzere birçok farklı iletişim kanalı bulunuyor. Yapay zeka destekli bir iletişim sağladığınızda, hiçbir müşterinizi dışarıda bırakmıyorsunuz. Bunların her biri, aslında sektör için önemli yatırım araçları. Bu nedenle sektörde kendisine yer bulan firmaların tamamı, iletişim araçlarını çeşitlendirerek müşteriye her an destek olacağının güvenini vermeli. Artık dijitalleşmeden ne kadar yararlanırsanız o kadar çok başarılı olma ihtimaliniz bulunur. Bu nedenle çalışmaların yönünün dijitalleşmeye doğru kayması gerektiğine yürekten inanıyorum."