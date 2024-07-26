Eritme peynirindeki haksız rekabet için harekete geçildi

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, eritme peynirinin, tulum, örgü, çeçil, dil, tel, abaza, kaşar peynir gibi geleneksel ve yöresel peynirleri çağrıştıracak, tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya arz edilmesinin yasaklanacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürürlükteki mevcut Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği (Tebliğ No: 2015/6) 08/2/2015 tarihinde yayımlanmıştı. Gıda güvenilirliğinin temini, tüketicinin yanıltılmasının önlenerek menfaatlerinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Tebliğ'in güncellenmesi ihtiyacı oluşmuştur. Bu amaç doğrultusunda Peynir Tebliği taslağı hazırlanarak, kamuoyunun görüşüne açılmıştır. Gelen görüşler değerlendirilerek, Tebliğ taslağına nihai halinin verilerek yayımlanması planlanmaktadır. Taslak düzenleme ile; eritme peynirinin, tulum, örgü, çeçil, dil, tel, abaza, kaşar peyniri gibi geleneksel ve yöresel peynirlerimizi çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya arz edilmesi yasaklanacak, eritme peyniri etiketinin temel görüş alanında, halihazırda en az 1,2 mm olan gıdanın adının yazım punto büyüklüğü en az 3 mm olacak şekilde arttırılacak, çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranı 6 ile sınırlandırılacak, çeşni amaçlı kullanılacak sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ile tahıl vb. bileşenlerin ezme veya püre şeklinde kullanılması yasaklanacak, eritme peynirlerinde; peynirin kullanım amacına ilişkin ifadelerin gıdanın adının yerine kullanılması engellenecek, Bakanlığımızca gıda güvenilirliğinin temini ile tüketici sağlığı ve menfaatlerinin korunması için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir."