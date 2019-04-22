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Erkeklerin alışveriş hobisi, maç tutkusunu zorlamaya başladı

Yapılan araştırmalara göre, evde kadınların 4 katı zamanı dijital mağazalarda geçiren erkeklerin online alışveriş tutkusunun, maç tutkusunu zorlamaya başladığı ortaya çıktı.

  • İHA
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Erkekler, eşiyle mağaza gezmeye şiddetle karşı çıkarken; kadınlar erkeklerin internetten alışveriş tutkusuna çok daha hoşgörülü yaklaşıyor.  Alışveriş, genelde erkekler tarafından katlanılmak zorunda olunan bir kadın hobisi olarak görülse de dijital dünyada gerçeklerin tam tersi olduğu ortaya çıktı. Erkekler evde, kadınların 4 katı süreyi, alışveriş için bilgisayar başında geçiriyor.
 
“Evde İnternet ve TV Alışkanlıklarını” araştırması kapsamında rastgele bin kişiyle yapılan anket çalışmasına göre, erkekler günde ortalama 100 dakikalarını sosyal medyaya, 85 dakikalarını dizi, film veya yarışma programlarına, 75 dakikalarını spor siteleri veya spor programlarına, 60 dakikalarını online alışveriş sitelerine, 30 dakikalarını ise güncel olaylar, siyaset ve ekonomiye ilişkin haberlere ayırıyor. Kadınlar ise günde ortalama 150 dakikalarını dizi, film veya yarışma programları izleyerek, 120 dakikalarını sosyal medyada turlayarak geçiriyor. Kadınlar haberlere 30 dakika, online alışverişe ise 15 dakika zaman ayırıyor.
 
ERKEĞİN ALIŞVERİŞ TUTKUSU İKİ YILDA 5 KAT ARTTI
 
Raporuna göre, Türkiye’de insanların günde 7 saatlerini internette, 3 saatlerini de televizyon başında geçirdiklerinin belirlendiğini anımsatarak, “Çalışmamızı bu rapordan esinlenerek yaptık. Benzer bir çalışmayı 2 yıl önce yapmıştık. 2 yıl önceki çalışmayla kıyaslama yaptığımızda en dikkat çekici değişim erkeklerin online alışverişe ayırdıkları sürede görüldü. Erkekler 2 yıl önce evde online alışverişe günde sadece 10-12 dakika ayırırken, bugün bu süre 5-6 kat artarak bir saate ulaşmış durumda. Neredeyse spor haberlerine ayırdıkları süreye yaklaştı. Erkeklerin online alışveriş tutkusu, maç tutkusunu zorlamaya başladı bile diyebiliriz. Araştırmamız evdeki alışkanlıklar üzerine yapıldı. Aslında kadınlar da online alışverişi seviyor. Ama onlar genellikle öğle tatillerinde ya da mesaide kaçamak yaparak dijital mağazaları geziyorlar” dedi.
 
10 KADINDAN 8'İ HOŞGÖRÜLÜ
 
Erkeklerin internet üzerinden ağırlıklı olarak teknoloji ürünleri, giyecek, kitap aldıklarını, son dönemlerde market alışverişine de yöneldiklerini aktaran Kayral, “Ankette ortaya çıkan bir başka nokta ise kadınların hoşgörüsü oldu. Her 10 erkekten 8’i eşiyle birlikte çarşı pazar alışverişine çıkmayı reddederken, hatta kavga konusu bile yaparken, kadınların üçte ikisi eşinin online alışverişe saatlerini ayırmasını hoşgörüyle karşılıyor. Sadece 10 kadından biri eşinin online alışveriş tutkusundan şikayet ediyor. Dijital alışverişin birçok avantajının olması hem kadının hem de erkeğin ilgisini çekiyor. Zaman ve yer kısıtlamasını ortadan kaldırıyor. En uygun fiyatlı ürün bir tıkla bulunabiliyor” diye konuştu.
 

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