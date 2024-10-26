Senegal'in başkenti Dakar'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon düzenlendi.



Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye, Şehircilik ve Kentsel Planlama Bakanı Bala Fofana, Kültür ve Tarihi Mirastan Sorumlu Devlet Bakanı Bakary Sarr, Cumhurbaşkanı Yüksek Temsilcisi Aminata Toure ile çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri, Senegal'deki Türk toplumu ve iş dünyasından davetliler katıldı.

Türkiye ve Senegal milli marşlarıyla başlayan program, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla devam etti.

Programda konuşan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, TUSAŞ'a yapılan menfur saldırıdan derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Büyükelçi Sağman, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın saldırıdan hemen sonra yayımladığı taziye mesajının 2 ülke arasındaki güçlü bağların göstergesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Afrika ile 2003'te 5,4 milyar dolan olan ticaret hacminin 2023'te 37 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Sağman, Afrika'daki Türk özel sektör yatırımının da 2023 itibarıyla 2,3 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Sağman, Afrika ile ilişkiler noktasında Senegal'in özel bir yeri olduğuna vurgu yaparak, 1962'de açılan Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinin, Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'daki ilk büyükelçiliklerinden biri olduğunu anımsattı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin o günden bugüne giderek geliştiğini vurgulayan Sağman, ay sonunda Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyeceği bilgisini paylaştı.

Sağman, Cumhurbaşkanı Faye'ın ziyareti öncesi kendisinin de hazırlıklar için Türkiye'ye gideceğini, bu nedenle resepsiyonun erken yapıldığını belirtti.

Aile ve Dayanışma Bakanı Dieye de iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel seyrettiğini ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Davetliler, konuşmaların ardından şef Yunus Emre Akkor'un hazırladığı Türk mutfağından lezzetleri tattı.

