AA 27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:30 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:30

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin erkene çekerek Kurban Bayramı'ndan önce yapılmasını kararlaştıran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2 olanlara bugün, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara ise 29 Temmuz'da işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini yapacak.

Ödemeler, vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayanların paraları da PTT üzerinden ödenecek.