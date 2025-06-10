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Ekonomi

Ermeni yazarda Türkiye şaşkınlığı: Bu önemsiz bir hadise değil

Türkiye'nin askeri açıdan hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü olduğunu belirten muhalif Ermeni yazar Nişanyan, 'Türkiye şu anda silah sanayi konusunda bütün yakın doğu ve Avrupa'nın bir numarası haline gelmiş durum. Bu önemsiz bir hadise değil' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2025 Salı 10:59 - Güncelleme:
Ermeni yazarda Türkiye şaşkınlığı: Bu önemsiz bir hadise değil
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Muhalif tutumuyla öne çıkan Ermeni yazar Sevan Nişanyan, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin askeri açıdan hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü olduğunu belirtti.

Çevre ülkelerin hepsinin tükenmiş durumda olduğunu kaydeden Nişanyan, "Türkiye ekonomik açıdan dünyanın en başarılı ülkelerinden biri şu anda. 15 yıllık dönemde %128 kalkınma görünüyor ki mesela İtalya aynı 15 yıllık dönemde -%22 kalkınma göstermiş. Yunanistan eksi %48 mi ne gibi bir şey göstermiş. Çin %110 göstermiş. Yani Türkiye'nin kalkınma hızı Çin'den daha yüksek. Aynı ligde bir gıdım üstünde Çin'in" dedi.

"Bu kalkınma neyin pahasına oldu?" diye soran Nişanyan, "Yani gerçekten bir kalkınma var ve özellikle çok önemli bir sektörde. Eskiden Türkiye'nin tek şeyi inşaat sektörüydü. Şu anda silah sanayi konusunda bütün yakın doğu ve Avrupa'nın bir numarası haline gelmiş durumlar. Bu önemsiz bir hadise değil" ifadelerini kullandı.

Nişanyan, "Bu bölgede egemenlik mücadelesine girecek olan 2,5 güç vardır. Türkiye, Rusya, İran. İran'ı buçuk saydım" dedi.

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