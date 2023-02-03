Ermenistan: Türkiye sayesinde erişim sağlayacağız

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'te yayımlanan röportajda, Bakan Kerobyan, geçen yıl ülkesinin ihracatının yüzde 77 arttığını aktararak, bunun önemli bölümünün yeniden ihracat ürünlerinden oluştuğunu söyledi.

Kerobyan, özellikle elmas işleme alanında dikkat çekici gelişmeler yaşandığına işaret ederek, "2020'de toplam işlenmiş elmas ihracatımız 75 milyon dolar ve 2021'de yaklaşık 175 milyon dolar seviyesindeyken, 2022'de 400 milyon dolar üzerinde ihracat gerçekleşti." dedi.

Elmas işleme alanındaki ihracatın daha da artmasını beklediklerini vurgulayan Kerobyan, "Geçen yıl, dünyanın önde gelen birkaç büyük elmas şirketi, Ermenistan'da şu anda tamamlanmak üzere olan elmas işleme fabrikaları kurmak için projeler başlattı." ifadesini kullandı.



Kerobyan, söz konusu fabrikaların yılın ilk çeyreğinde açılmasını umduklarını belirterek, ayrıca 2022'de mücevher ürünleri ihracatının ilk kez 100 milyon doları aştığını kaydetti.

- TÜRKİYE İLE SINIRIN AÇILMASI EKONOMİDE GELİŞME YARATACAK

Kerobyan, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasında düzenli hava kargo ticaretinin henüz başlamadığına değinen Kerobyan, ticaretin başlaması halinde de miktarların büyük olmayacağını söyledi.

Kerobyan, şu anda ticaretin yoğun olarak Gürcistan üzerinden kara yoluyla yapıldığını ve ikamesinin hava yoluyla yapılmasının zor olacağını ifade etti.

Türkiye ile sınırın açılmasının ekonomide büyük gelişme yaratacağını aktaran Kerobyan, sınırın açılmasıyla Türkiye ile Orta Doğu pazarlarına erişimin sağlanacağını belirtti.



- 2022'DE İŞLENMİŞ ELMAS İHRACATI 757 BİN KARAT

Ermenistan'da işlenmiş elmas, en büyük ihracat kalemlerinden birisi olarak biliniyor.

Ermenistan Gümrük Servisine göre, 2022'deki işlenmiş elmas ihracatı yüzde 87 artışla 757 bin karat olarak gerçekleşti.

Yeniden işlenen elmas ürünlerinin yüzde 83'ü BAE'ye, yüzde 15,7 ile Rusya'ya ihraç ediliyor. Hong Kong, Belçika, ABD, Belarus, Gürcistan, İsrail, Almanya, Çin ve Tayland ise az miktarlarda ihracatın yapıldığı ülkeler arasında bulunuyor.

Ermenistan, işlediği elmasın yüzde 52'sini Hindistan, yüzde 21'ini Rusya, yüzde 13,6'sını Hong Kong'tan ithal ederken; BAE, Belarus, Belçika, Güney Afrika, İsrail, Tayland, Çekya, Almanya ve Kanada'dan da az miktarlarda elmas alıyor.

Hindistan'ın en büyük elmas firması KGK Group'un Ermenistan'da elmas işleme fabrikası açması ve firmanın bu yıl 300 milyon dolar değerinde ihracat yapması bekleniyor.