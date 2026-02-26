İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8882
  • EURO
    52,0125
  • ALTIN
    7333.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ermenistan'dan resmi talep: Sadece Türkiye yapabilir
Ekonomi

Ermenistan'dan resmi talep: Sadece Türkiye yapabilir

Ermenistan, Erivan–Los Angeles direkt uçuşu konusunda THY ile görüşmeler yürütüldüğü açıkladı. Açıklamada, 'Bu bağlantıyı kurabilecek kapasiteye sahipler.' denildi.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2026 Perşembe 07:51 - Güncelleme:
Ermenistan'dan resmi talep: Sadece Türkiye yapabilir
ABONE OL

Ermenistan haftalık gazetesi Agos'un aktardığına göre, Ermenistan yönetimi, Türk Hava Yolları ile Erivan–Los Angeles arasında direkt uçuş başlatılması için resmi temaslara geçti. Yerel basına konuşan Ermenistan Turizm Komitesi Başkanı Lusine Gevorgyan, THY ile görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.

Erivan ile ABD'de geniş Ermeni diasporasının bulunduğu Los Angeles arasında doğrudan bir hava hattı kurulması gündemde. Planlanan hattın hem ticari hem de siyasi açıdan olumlu sonuçlar doğurabileceği Erivan kulislerinde konuşulmaya başlandı.

"THY BUNU YAPMA KAPASİTESİNE SAHİP"

"Erivan'dan Los Angeles'a direkt uçuş olup olmayacağı sorusu bana sürekli soruluyor" diyen Gevorgyan, THY'nin uzun mesafeli rotaları işletme kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

"Onların cevabının ne olacağını söyleyemem, ancak dünyanın üçüncü büyük havayolu şirketi olarak Erivan ile Los Angeles arasında direkt bir bağlantı kurabilirler" şeklinde gazetecilere cevap verdi.

Gevorgyan, hattın yeni gündeme alınan destinasyonlardan biri olduğunu, ancak takvim vermek için henüz erken olduğunu aktardı.

THY ERİVAN'A UÇUŞ BAŞLATIYOR

Türk Hava Yolları, Mart ayı itibarıyla İstanbul–Erivan arasında direkt uçuşlara başlayacak. 11 Mart'tan itibaren günlük sefer planlanıyor. 14 Mayıs'tan sonra haftalık uçuş sayısı 10'a, 15 Haziran'dan itibaren ise 14'e çıkarılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.