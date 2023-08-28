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Ekonomi

Eron Group: İnşaat sektörü potansiyeli ile istihdam olanaklarını artırıyor

Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından Eron Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Polat, inşaat sektörünün ülke ekonomisindeki rolünü ve gelecekteki potansiyelini değerlendirdi. Polat, inşaat sektörünün canlanmasının ekonomik büyüme ve istihdam olanakları yaratma potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:13 - Güncelleme:
Eron Group: İnşaat sektörü potansiyeli ile istihdam olanaklarını artırıyor
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Polat, inşaat sektörünün diğer sektörleri de olumlu etkileyebileceğine işaret ederek, "İnşaat sektörünün canlanması, Türkiye'nin lokomotif sektörü olarak adlandırılan inşaatın yanı sıra, taşeron firmaları, malzeme üreticileri ve birçok yan sanayi dalını da olumlu yönde etkileyecektir. Bu da ekonomik büyüme ve istihdam olanakları açısından büyük bir fırsat sunacaktır" dedi.

İnşaat sektörünün istihdam sağlama potansiyeline vurgu yapan Polat, "Genç nüfusun işgücüne katılması ve istihdam edilmesi önemli bir hedef. İnşaat sektörü, bu genç nesli istihdam ederek hem onlara fırsat sunabilir hem de ekonomik büyümeye katkı sağlayabilir" şeklinde konuştu. Polat, inşaat sektörünün sadece kendisiyle sınırlı kalmayacağını ifade ederek, "İnşaat sektörünün hareketlenmesi, gayrimenkul, taşımacılık, hizmet sektörü gibi birçok alanda da olumlu etkiler yaratabilir. Bu etkiler, ülke ekonomisini genel anlamda pozitif bir şekilde etkileyebilir" dedi.

İş insanı Polat'ın açıklamaları, inşaat sektörünün gelecekteki potansiyelini ve bu potansiyelin ülke ekonomisine nasıl katkılar sağlayabileceğini vurguluyor. Sektörün canlanmasıyla beraber, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artacağı bir döneme girilebileceği öngörülüyor.

  • Eron Group
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  • Ercan Polat

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