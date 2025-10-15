Erzurum'dan dünya pazarına! Kadın girişimci devlet desteğiyle 75 ton mantar üretiyor

Erzurum'da yaşayan Nurcan Aktaş, yaklaşık 3 yıl önce ticaretle uğraşan ve kültür mantarı da üreten eşine destek olmak için tesis kurmaya karar verdi.

Aktaş, mantar ve kompost yetiştiriciliği için 2,5 yıl önce proje hazırlayıp Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yürüttüğü, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı'na (IPARD) başvurdu.

Müracaatı kabul edilen Aktaş, sağlanan yaklaşık 170 bin avro hibe desteğiyle 2 yıl önce şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Pasinler ilçesinin Çöğender Mahallesi'nde 7 dönüm arazi üzerine, 4 bin metrekare kapalı alanı olan 12 odalı, 15 tonluk ranza sistemli mantar ve kompost tesisi kurdu.

Üretim için alet ve ekipmanlarla donatılan tesiste biri gıda mühendisi 10 kişiye iş imkanı sağlayan Aktaş, eşi ve çocuklarıyla 45 günde yaklaşık 75 ton mantar üretiyor.

- DEVLET DESTEĞİYLE İŞİNİ KURMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR

Sektörde ihracat yapan marka olmak isteyen Aktaş, ticaretle uğraşan eşinden ilham alarak bu işe başladığını söyledi.

Tesiste mantar ürettiklerini anlatan Aktaş, "Eşim pazar ağını sağlıyor, çocuklarımla sürekli bu işle ilgileniyoruz, TKDK desteğiyle bu işi yapıyoruz. Burada mantarın ham maddesi kompost ve mantar üretiyoruz. Aylık dönemde yaklaşık 75 ton mantar üretiyoruz." dedi.

Mantar üretmenin zor olduğunu ve süreli emek isteyen bir iş olduğunu ifade eden Aktaş, kadınların üretimde daha fazla yer alması gerektiğini dile getirdi.

Aktaş, devlet desteğiyle işini kurmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok mutluyum, gerçekten kadınların her şeyi başaracağına inanıyorum. Benim gibi kadınların devlet desteğiyle böyle işler yapmasını isterim. İşler büyüdüğünde daha çok kadına istihdam sağlamayı, pazar ağını genişletip ihracat yapmayı da hedefliyoruz." diye konuştu.

- "İHRACAT İÇİN GÜRCİSTAN'DAN VE KOMŞU ÜLKELERDEN TALEP VAR"

Esnaf Necmi Aktaş da yaklaşık 6-7 yıl önce 5 odalı bir yerde mantar ve kompost ürettiğini, eşinin TKDK'dan aldığı hibe desteğiyle işleri büyüttüklerini söyledi.

Erzurum Sebze ve Meyve Hali'ndeki iş yerinde mantar da sattığını dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Eşimle burayı kurduk, kapasitemizi aylık 75 tona çıkardık. Doğu Anadolu'daki illere mantarı ulaştırıyoruz. Yerel, yöresel ve ulusal marketlere mantar veriyoruz. Tabiri caizse 3 aylık çocuğa, bebeğe bakar gibi personelimiz ve mühendisimizle mantarlara bakıyoruz. Haftanın 4 günü buradayız. Haftalık 60 ton kapasiteli kompost yapımı için fabrikamız var, yalnız bunu talep durumuna göre 120 tona kadar çıkarma kapasitemiz de var. İhracat için Gürcistan'dan ve komşu ülkelerden talep var."

- "KADINLARIN KIRSALDA KALKINMANIN İTİCİ GÜCÜ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

TKDK Erzurum İl Koordinatörü Mustafa Kılıç da devletin ve Avrupa Birliğinin eş finansmanından oluşan hibe fonları olan IPARD programını yürüttüklerini belirtti.

Kılıç, "Nurcan Hanım aldığı yüzde 65 hibenin yanı sıra tesis için yaptığı harcamaların tamamı vergiden muaf oldu. Erzurum'da biz kadın çiftçilerimize destekler vermekteyiz, zaten kurumun temel politikalarından biri de kırsalda kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak. Bu anlamda bizler kadınların kırsalda kalkınmanın itici gücü olduğuna inanıyoruz. Nurcan Hanım bu tesis için bizden 170 bin avro civarında destek aldı." ifadelerini kullandı.