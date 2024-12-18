Esed'in ''kara kutuları'' Kandil'e kaçtı! Suudi Arabistan'dan çarpıcı iddia

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Esed'in Suriye'den kaçan üst düzey bürokratlarının akıbetine ilişkin yeni bilgiler gelmeye başladı.

Esed rejiminin Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk ve Esed'ın kardeşi Suriye Dördüncü Ordu Komutanı Mahir Esed'in terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Kuzey Irak'taki İran sınırına yakın Kandil'e kaçtığı öğrenildi.

ESED'İN "KARA KUTULARI" KANDİL'E KAÇTI!

Suudi Arabistan basınına konuşan kaynaklar iki ismin bölgede İran Devrim Muhafızları ve Lübnan Hizbullahı milisleriyle yoğun toplantılar gerçekleştirdiğini aktardı.

Kaynaklar, Memluk'un yasa dışı yollarla girdiği Lübnan'a üzerinden Kandil'e gittiği belirlenirken Irak'ın Mahir Esed'in kendi topraklarında olduğu iddiasını yalanladığı belirtildi.

Memluk'u Esed rejiminin kara kutusu olarak nitelendirilen Suudi basını, "Memluk, Esed rejiminin en etkili ve gizemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Çok sayıda kişinin ölümüne yol açan 2013 Trablus cami bombalamaları kendisine yöneltilen en ciddi suçlamalar arasında yer alıyor" denildi.

Haberde ayrıca Esed'in 2015 yılında kendisine karşı darbe planlama şüphesiyle Memluk'u ev hapsine aldığı bilgisi yer aldı.

Memluk'un ailesiyle birlikte şişme botla ülkeden kaçtığı iddia edildi. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde Memluk'a benzeyen bir kişinin yanındaki kadın ve çocuklarla şişme bir bota binerek denize açıldığı görülüyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın batısındaki Dimes kasabasında, Mahir Esed'e ait olduğu tespit edilen villanın uyuşturucu üretim merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Suriye'nin uyuşturucu baronu Mahir Esed'in devasa üretim merkezi! Saklı villalar gün yüzüne çıktı

Suriye'de görüntülendi

Yıllarca rejimi besledi! Esed'in kardeşi Mahir Esed'e ait uyuşturucu deposu ele geçirildi

Esed ailesinin tünel ağı tespit edildi