19 Ocak 2026 Pazartesi
Ekonomi

Esenboğa ittifa kazanıyor! Bakan Uraloğlu'dan önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuştu. Uraloğlu, 'Esenboğa Havalimanı son yıllarda büyüme kaydetti. Yolcu sayımız her geçen yıl artıyor' dedi.

HABER MERKEZİ19 Ocak 2026 Pazartesi 14:16 - Güncelleme:
Esenboğa ittifa kazanıyor! Bakan Uraloğlu'dan önemli açıklamalar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Esenboğa Havalimanı son yıllarda büyüme kaydetti. Yolcu sayımız her geçen yıl artıyor.

30 milyonluk yeni kapasitesiyle Türkiye'nin ulusal havacılıktaki liderliğini pekiştirecektir. Ankara'nın modern vizyonunu milyonlarca misafirle buluşturacaktır.

Vatandaşlarımızı güvenli ve hızlı bir ulaşım altyapısıyla buluşturmak için çalışıyoruz.

