OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB), OSTİM modeliyle Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi (ÖTOSB) kurduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e yaklaşık 50 yıllık bilgi, birikim ve tecrübelerini taşıyor.

50 YILLIK TÜRKİYE MODELİ ATA TOPRAKLARA TAŞINIYOR

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Aralık 2023'te imzaladığı kararla, ülkede inşa edilecek organize sanayi bölgesi için OSTİM'e Taşkent'te iyi bir coğrafi konuma sahip bir bölgede 100 hektarlık arazi tahsis edildi. Bunun ardından yılın başında başlatılan inşaat çalışmaları sonucunda organize sanayi bölgesinin ilk etabı olan idari bina ve satış ofisi tamamlandı.

Halihazırda inşaatı devam eden organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesiyle Özbekistan'ın örnek bir sanayi bölgesi olması ve ülkenin sanayileşmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

OSTİM'in sanayi bölgesi inşaatı için toplam 300 milyon dolarlık yatırım yapması planlanırken, sanayi bölgesinin faaliyete geçmesiyle burada yerini alacak fabrika ve işletmelerin 10 binden fazla kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor.

Ortak organize sanayi bölgesi için tahsis edilen arazinin yaklaşık 70 hektarlık kısmında endüstriyel alana yer verilecek, geri kalanında da idari bina, sergi, konferans ve spor salonları, 120 yataklı otel, açık spor alanı, okul, üniversite, sağlık merkezi, alışveriş merkezi, fuar alanı, teknopark, iş merkezi, petrol istasyonu, lojistik merkezi ve altyapı tesisleri yer alacak.

OSTİM'in Taşkent'te 28 Kasım'da tertip ettiği Özbekistan-Türkiye İş Forumu kapsamında Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetim binası ve satış ofisinin açılışı düzenlendi. Etkinlikte OSTİM yetkililerince davetlilere organize sanayi bölgesi ile ilgili detaylı bilgiler verildi.

- "ÖZBEKİSTAN'IN BELKİ 30 SENE SONRA ELDE EDECEĞİ TECRÜBEYİ ŞİMDİDEN AKTARIYORUZ"

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeyi tamamen Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri, OSTİM modeli ve tecrübeleriyle planladıklarını söyledi.

Arıcı, burada tamamen yüksek teknoloji kullanan, değer üreten, ihracat yapan ve döviz kazandıran, istihdam yaratan ve gerçek anlamda üretici olan yerli ve milli markalar üreten firmaların olmasını istediklerini belirtti.

Özbekistan'da OSTİM modeliyle örnek bir sanayi bölgesi kurmayı planladıklarını kaydeden Arıcı, Türkiye'deki bir sanayi bölgesinin yapılma şeklini Özbekistan'a taşımak istediklerini anlattı.

Özbekistan'da sanayinin gelişmesi için bilgi, birikim ve tecrübelerini Özbek kardeşleriyle paylaşmak istediklerini dile getiren Arıcı, buraya gelecek firmaların inşaatla uğraşmadan direkt üretime geçeceklerini ifade etti.

Arıcı, "Özbekistan devletinin belki 30 sene sonra elde edeceği tecrübeyi şimdiden buraya aktarıyoruz. Bu çok kıymetli, çok önemli. Çünkü biz bu tecrübeyi en az 30 yılda elde ettik. Biz, 30 yıllık birikimlerimizi ve tecrübelerimizi şimdiden buraya aktarıyoruz." diye konuştu.

- SANAYİ BÖLGESİ ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN SİMGESİ HALİNE GELECEK

Özbek ekonomi uzmanı Uluğbek Yakubov da OSTİM'in Özbekistan'daki bu projesinin ülkede benzeri bulunmayan ilk sanayi bölgesi projesi olacağını vurguladı.

Yakubov, projenin ülkenin sanayileşmesi ve sanayi sektörünün daha da geliştirilmesinde öncü rol oynayabileceğini bildirdi.

Günümüzde de ülkede bazı sanayi bölgelerinin bulunduğunu anımsatan Yakubov, OSTİM'in kuracağı organize sanayi bölgesinin ülkedeki ilk tam teşekküllü sanayi bölgesi olması açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi'nin ayrıca kreş, okul ve üniversite ile teknopark gibi tesislerini de bulundurması açısından öne çıktığına işaret eden Yakubov, bu sosyal ve altyapı tesislerinin ülkedeki sanayi sektörüne yeni bir farklılık getireceğini ve daha cazip kılacağını dile getirdi.

Yakubov, bu organize sanayi bölgesinin ülkede Özbek ve Türk sanayicilerin bir arada çalışma imkanı sunması ve böylece karşılıklı tecrübe değişimi açısından da önemli olduğuna dikkati çekerek, "Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi, en üst seviyede gelişmekte olan Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin simgesi haline gelecektir." ifadesini kullandı.