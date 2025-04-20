Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), bu yıl 14'üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırladı. Yoğun katılımın olduğu zirvenin ikinci gününde açılış konuşmasını İspanya eski Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero yaptı.

Türkiye'nin AB'ye entegrasyonunun en büyük savunusu olduğunu vurgulayan Zapatero, "En çok biz destek veriyoruz. İspanya, gelişmiş bir ülke. Bu da AB projesi sayesinde mümkün oldu. Ben Türkiye'nin AB içinde olmasını AB için istiyorum. Eğer AB bu vizyoner bakış açısına sahip olabilirse, Avrupa Türkiye gibi bir ülkeyi birliğine dahil edebilirse, medeniyet ve politika açısından tamamlanmış ve sağlamlaşmış olur. AB güçlenmiş olur" dedi.

BATI'YA İNANÇ KAYBEDİLDİ

Dünyadaki dengelerin değiştiğinden bahseden Zapatero şöyle konuştu: "Bizim için Çin artık kabul edilebilir bir güç. Bir de Batı'ya, ABD'ye olan inancın kaybedilmesi söz konusu. İlk önce Amerika diyorlar ve bu da ABD'nin kaybı. Bunun örnekleri de var. Büyük Britanya'nın AB'den çıkışı, Brexit."Kraliçe Elizabeth döneminde Büyük Britanya dünya gelirinde yüzde 10'dan yüzde 3'e indi. 20'nci yüzyılda çok ciddi bir güç kaybı yaşadı. Buradaki güç kaybı göçmenlere bağlandı, Brüksel, AB sebep gösterildi. Şu anda çok pişmanlar. "

MİLLİYETÇİLİK ARTIYOR

Şu anda dünya milliyetçilik trendinin yükselişte olduğuna dikkat çeken Zapatero: "Milliyetçilik devam ederse uluslararası anlaşmazlıklar başlar ve bunlar savaşlara evrilir. Bu savaşlar da hayatımıza bir kabus gibi çöker. Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'deki yıkımı da buna örnek gösterilebilir. Bunlar bizi çok ciddi verilere götürüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en fazla ölümün yaşandığı olaylarla karşı karşıyayız. Tarih sanki kendini tekrarlıyor. Milliyetçilik artıyor, korumacılık oluyor."

RUSYA ULUSLARARASI HUKUKU TANIMADI

Bu yıl dünya siyasetinde büyük hareketler beklediğini belirten Zapatero sözlerini şöyle sürdürdü: "Ukrayna savaşını bitirmek zorundayız. Türkiye'yi buradaki rolü nedeniyle tebrik ediyorum. Rusya uluslararası hukuku tanımadı ve bir ülkeyi işgal etti. Binlerce hayat kaybedildi, aileler perişan oldu. Putin'den sonra Rusya Avrupa'nın komşusu olmaya devam edecek. Önümüzdeki nesiller için, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi elzemdir. Türkiye AB'ye dahil olsaydı kesinlikle Ukrayna savaşı olmazdı. AB kendi öz saygısını da kazanmış olurdu. AB büyük bir istikrar sağlayıcısı olurdu. AB; uzun vadeli çalışırsa, evrensel barış değerlerine sahip çıkarlarsa, yoksulluğu bitirirlerse ve savaşların karşısında durursa STK'ların da desteğiyle ufkumuz gelişir."

PKK'NIN BİTMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye'yi Ortadoğu'da bir lider olarak görmek istediğini belirten Zapatero, "Politik liderliği oluşturması, Suriye, Libya ve bu kadar dağılmış ülkeye sahip çıkmasını bekliyorum. Buradaki tüm savaşlar çok manasız. PKK'nın sona ermesiyle terörizmin bitmesi bizim için çok önemli olacak. Tarihte affetmeden bir araya gelmeyen bir demokrasi yok. İlerlemenin önündeki en büyük sorun korkudur. Entelektüel cesarete sahip olunmalıdır. Binlerce çocuk Gazze'de öldürülüyorsa dünyanın büyük bölümü sessiz kalıyorsa, etik değerlerin, medeniyetin neresindeyiz, bunu düşünmeliyiz."