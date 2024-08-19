Eski kıtadaki petrol ve doğal gaz hamlesini böyle duyurdular: Türkiye etkisini artırıyor

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin Somali'de petrol ve doğal gaz aramak için Oruç Reis araştırma gemisini bölgeye göndermesini konu alan bir analiz yayımladı. "Türkiye, Afrika'daki etkisini artırıyor" başlığıyla yayımlanan analizde Türkiye'nin Afrika kıtasındaki doğal gaz ve petrol dışındaki hamlelerine de değinildi.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ PETROL VE DOĞAL GAZ HAMLESİNE YAKIN MARKAJ

86 metre uzunluğundaki Oruç Reis gemisine dikkat çekilen analizde, "Afrika'daki nüfuzunu artırmayı ve enerji güvenliğini güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye, gelecek ay Somali'ye ait açık deniz petrol sahalarını keşfetmek üzere 86 metre uzunluğundaki Oruç Reis araştırma gemisini gönderecek." ifadeleri kullanıldı.

Analizde Somali Petrol Bakanlığı Müdürü Muhammed Haşi'nin de bu hamleyi doğruladığı bildirildi. Analizin devamında bu hamlenin Türkiye'nin ham petrol arzını çeşitlendirmeye yardımcı olabileceği belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin bu hamle ile Afrika'daki bağlarını da güçlendirdiğine işaret edilen makalede "Çin, Rusya, Körfez ülkeleri ve Batı'nın da nüfuz için yarıştığı Afrika'da Ankara'nın bağlarını güçlendirme yönündeki istikrarlı arayışının bir parçası." denildi.

Analizin devamında şu ifadeler yer aldı;

"Kıtanın maden zenginliği ve ekonomik büyümede yeni bir dalga oluşturabilecek büyüyen nüfusu göz önüne alındığında, bu odaklanmanın Türkiye'nin uluslararası nüfuzunu artırması açısından çok mantıklı olduğu görülüyor."

Analizde görüşlerine yer verilen Libya Sadeq Enstitüsü düşünce kuruluşunun Ankara merkezli Araştırma Görevlisi Batu Coşkun'un "Afrika, Türkiye için ilginç çünkü tüm yeni bulduğu aktivist dış politika araçlarını ve hedeflerini deneyebileceği bir nokta. Bir yandan yardım, eğitim ve Türkçe dil merkezleri gibi yumuşak güç. Diğer yandan da ticaret ve ekonomik ilişkiler " dediği aktarıldı.

"GENEL STRATEJİSİ İÇİN BASAMAK TAŞI İŞLEVİ GÖRDÜ"

Öte yandan analizde faklı bir uzmanın Türkiye hakkındaki diğer stratejik görüşlerine yer verildi. Makalede görüşmeleri aktarılan Uluslararası Kriz Grubu'nun Doğu Afrika Kıdemli Analisti Omar Mahmood'un "Somali, Türkiye için Afrika Boynuzu ve Hint Okyanusu alanlarındaki etkisini ilerletmek için jeo-stratejik bir konum sunuyor. Somali ile olan ilişki, Türkiye'nin Afrika kıtası genelindeki diplomatik, ticari ve güvenlik bağlarını derinleştirme genel stratejisi için hem bir test olayı hem de bir basamak taşı işlevi gördü." dediği aktarıldı.

Ayrıca analizde şu ifadeler kullanıldı;

"Ankara'nın Afrika ülkeleriyle ilişkileri giderek artan bir şekilde istihbarat ve savunma alanlarındaki iş birliğinin madencilik ve enerji sektörlerindeki anlaşmalarla birleştirilmesine doğru evriliyor. Bu yılın başlarında, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığındaki bir heyet, ülkedeki askeri yönetimin Fransız birliklerini ülkeden kovması ve ABD'ye askeri üssünü kapatma emri vermesinin ardından, Nijer'in başkenti Niamey'i ziyaret ederek bir dizi anlaşmaya imza attı. Türkiye, Cezayir ile benzer anlaşmalar imzaladı ve devlet enerji şirketi Türk Petrolleri, petrol ve gaz arayacağını söyledi. Afro Turk SA, Burkina Faso'nun altın pazarına girmek için çaba sarf etti ve Türk Hava Yolları artık kıtanın en ücra köşelerine uçuyor."

BAYRAKTAR TB2 DETAYI

Türk savunma sanayisinin önemli teknolojilerinden TB2'lere değinilen makalede, "Hollandalı, barışçıl toplumları desteklemeyi amaçlayan PAX adlı kuruluşun derlediği verilere göre, Baykar'ın TB2 tipi insansız hava araçları en az 11 Afrika ülkesine satıldı." denildi.