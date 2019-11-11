''Eski Türkiye olsaydık IMF kapılarında sürünürdük'' 

ERDOĞAN SAYESİNDE

Türkiye’nin son yıllarda önemli badireler atlattığını anlatan Aydın “Ülke ekonomimiz; Gezi olaylari, 17-25 kumpası, çukur eylemleri, 15 Temmuz darbe girişimi, S-400 meselesi ve son olarak da Barış Pınarı Harekâtı ile çok ciddi bir kuşatma altına alınmaya çalışılmıştır. Bu süreçte enflasyon kontrolden çıkartılarak, baş edilemez hale sokularak milletimizin birliğine kast edildi. Şundan emin olalım ki eski Türkiye olsa idi bu ataklara cevap veremez, IMF kapılarında sürünmeye mahkûm olur, faize boğulmuş bir şekilde büyük bir borç batağına girerdik. Hamdolsun dirayetli bir ekonomi yönetimi ile bu saldırıları bertaraf ettik. İş dünyası olarak; başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ekonomi yönetimimize ve fedakâr milletimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.