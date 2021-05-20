20 Mayıs 2021 Perşembe 11:33 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:33

Esnafa 5 bin TL hibe desteği kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada detayları açıkladı. Sektöre göre 5 bin TL ve 3 bin TL ödeme yapacak olan hükümet, Ticaret Bakanlığı aracılığıyla koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf için yeni destek paketlerini devreye aldı. 5 bin TL hibenin kimlere verileceği de duyruldu. Peki, Esnafa 5 bin TL hibe nasıl alınır? 5 bin TL hibe kimlere verilecek? İşte konu hakkında merak edilen detaylar

Sektöre göre 5 bin TL ve 3 bin TL ödeme yapacak olan Ticaret Bakanlığı, önceki aylarda ödemesine başlanan esnafa gelir kaybı desteği için müracaatları E-Devlet üzerinden alınırken, gözler yeni başvurulara çevrildi. İşte, esnaf destek paketi ve hibe desteği başvuru detayları

ESNAFA 5 BİN TL HİBE NASIL ALINIR?

Esnafa 5 bin TL hibe desteği başvurusu için detaylar, önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak. Hibe desteği hakkında detaylar yayınlandığı an haberimize eklenecektir.

Kabine toplantısının ardından müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmen açıkladı. Esnafa hibe desteği kapsamında aylık 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere yapılacak destekler ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kimlerin destekten yararlanacağını duyurdu. İşte tüm detaylar...

ESNAFA 5 BİN TL HİBE KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlerin destekten yararlanabileceğine yönelik yaptığı açıklama ise şu şekilde;

1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."

Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir.

NEFES KREDİSİ DE VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan nefes kredisi için de duyuru yaptı. Açıklamada, "Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri yer aldı.

Nefes kredisi detaylarının bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.